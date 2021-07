OnePlus nabroił i teraz się tłumaczy. Trochę za późno

Kilka dni temu świat technologii obiegła informacja, że OnePlus w modelach 9 i 9 Pro sztucznie ogranicza moc podzespołów by zapewnić smartfonom lepsze chłodzenie i mniejsze zużycie energii. Sęk w tym, że blokował w ten sposób moc w najpopularniejszych aplikacjach, a uwalniał ją całą w programach do syntetycznych testów. W sieci pojawiają się informacje, że zysk baterii jest marginalny, wygląda więc na to, że chodzi przede wszystkim o grzanie się smartfonów i próbę poprawy sytuacji z zarządzaniem ciepłem.

OP9Pro battery: Vivaldi at full perf but unavoidably limited to 60Hz gets 11h56m in the web test, Chrome perf crippled at 60Hz gets 11h59m. Makes you ask yourself if the drama was worth it. — Andrei F. (@andreif7) July 8, 2021

Niezbyt miłym dla firmy następstwem było wyrzucenie OnePlusa 9 i 9 Pro tabeli wyników popularnego benchmarcha GeekBench. OnePlus postanowił ponownie wyjaśnić o co chodzi i choć tłumaczenie jest dość logiczne, to takie informacje powinno się opublikować w okolicy premiery wspomnianych smartfonów a nie kiedy zostaje się złapanym a na gorącym uczynku.

W ostatnich latach wydajność procesorów w smartfonach osiągnęła punkt, w których ich moc jest często przesadzona w niektórych scenariuszach dotyczących wielu aplikacji, w tym tych do mediów społecznościowych, przeglądarek czy nawet lekkich gier. Mając to na uwadze nasz zespół przeniósł swoją uwagę z zapewniania czystej wydajności na zapewnianie wydajności, której oczekujesz od naszych urządzeń przy jednoczesnym zmniejszeniu zużycia energii i rozpraszania ciepła. Aby być bardziej precyzyjnym – chcemy dopasować odpowiednią moc do poszczególnych aplikacji.

Nie każda aplikacja wymaga pełni mocy podzespołów smartfona i co do tego nie ma najmniejszych wątpliwości. Powiem więcej – jeśli producent jest w stanie tak dostosować działanie urządzenia by zmniejszyć zużycie energii, to bardzo dobrze. Problemem OnePlusa i całego zamieszania jest sposób w jaki się o całej sprawie dowiedzieliśmy. Firma nie zakomunikowała tego sama, a została zwyczajnie przyłapana. Dodatkowo wyszło na jaw, że w przypadku syntetycznych testów wydajność smartfona nie jest ograniczana, przez co tester nie może z czystym sumieniem powiedzieć, że to co widzi na wynikach testu jest dokładnie tym, co osiąga smartfon w takim zwykłym, codziennym procesie użytkowania.