OnePlus 9 Pro z aparatem firmowanym logo Hasselblad

Jeśli interesuje was przede wszystkim flagowy model OnePlus 9 Pro to polecam zajrzeć do pierwszych wrażeń, które spisał już dla was Paweł Winiarski. Najnowszy topowy smartfon OnePlus to prawdziwy flagowiec, nie tylko ze względu na cenę (899 euro), ale również na swoje możliwości. Największy wyróżnik nowej serii to całkiem nowe aparaty, które od teraz firmowane będą logiem szwedzkiej firmy Hasselblad. Po naszych pierwszych testach wygląda na to, że firma faktycznie zrobiła spory postęp, bo raczej nigdy nie wyróżniała się pod względem jakości zdjęć, a tym razem jest inaczej.