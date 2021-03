OnePlus 9 Pro to flagowiec z krwi i kości. Pierwsze wrażenia

Sprawdziłem też jak OnePlus 9 Pro radzi sobie z wideo i jestem miło zaskoczony, bo materiał oglądany już na komputerze wygląda bardzo dobrze. Nie jestem jednak przekonany co do stabilizacji, na pewno sprawdzę to dokładniej, bo ta wydaje się nieco rozjeżdżać i psuć obraz w ruchu.

Wygląda na to, że OnePlus 9 Pro to flagowiec z krwi i kości, któremu dodatkowo niczego nie brakuje. Z drugiej strony cena (w tej chwili nie znam polskiej ceny, uzupełnię o nią tekst kiedy zostanie ogłoszona) jasno pokazuje w jakiej półce cenowej ten smartfon jest i z kim konkuruje. Firma nie zrezygnowała z tańszego modelu, zwykłego OnePlusa 9 będzie testował Kamil Pieczonka, który już wstępnie dał mi znać, że to bardzo fajny smartfon. Myślę, że tak jak w przypadku poprzednich generacji, model Pro skierowany jest do najbardziej wymagających użytkowników i o ile w minionych latach gdzieś zawsze trzeba było iść na kompromis, to model 9 Pro wydaje się być flagowcem kompletnym. Na pewno do przodu poszły aparaty, więc logo popularnego producenta nie znalazło się na wysepce przypadkiem – przygotowując materiały do recenzji zobaczę ile da się z nich wyciągnąć. Jestem też bardzo ciekawy jak będzie wyglądał czas pracy na jednym ładowaniu, bo przy 120 Hz i tak dużym ekranie bateria wydaje się być nieco za mała. Z drugiej strony superszybkie ładowanie przewodowe i bezprzewodowe prezentuje się kapitalnie i wielu osobom zmieni nawyki ładowania smartfona.