„Najlepszy OnePlus w historii”— tak przedstawiany jest najnowszy model OnePlus 8 Pro. Snapdragon 865, 8 GB lub 12 GB pamięci RAM, ekran Fluid AMOLED o przekątnej 6,78 cala i rozdzielczości 3168 x 1400 pikseli z odświeżaniem 120 Hz, cztery aparaty – 48 Mpix główny, 8 Mpix obiektyw tele z optycznym 3x zoomem, 48 Mpix szeroki kąt i 5 Mpix czujnik głębi. Brzmi interesująco i kusząco. Smartfon już trafił do sprzedaży i chętnie jest kupowany w wielu krajach na całym świecie. Jednak nie wszystko poszło po myśli OnePlus. Jak się okazuje, jeden z najmocniejszych punktów OnePlus 8 Pro może zawodzić.

Zobacz też: OnePlus 8 Pro – najlepszy telefon we wszechświecie. Serio?

Na oficjalnym forum OnePlus toczona jest dyskusja na temat nieprzyjemności związanych z ekranem w OnePlus 8 Pro. Zielone przebarwienia, problemy z czernią i poprawnym wyświetlaniem obrazu przy niskich ustawieniach jasności. Firma zareagowała dość szybko i już po pierwszych zgłaszanych wątpliwościach co do jakości samego wyświetlacza, przygotowała aktualizację oprogramowania OxygenOS (wersja 10.5.6) mającą rozwiązywać wspomniane problemy. I choć te częściowo zostały wyeliminowane, tak nie brakuje komentarzy grupy użytkowników, którym ona nie pomogła. A to może oznaczać, że część egzemplarzy OnePlus 8 Pro, które trafiły do sprzedaży, boryka się z wadą natury technicznej, której rozwiązaniem jest wyłącznie kontakt z serwisem i próba naprawy wyświetlacza lub wymiana modelu na wolny od wad.

OnePlus 8 Pro z problemami z ekranem? Nie wszystkim pomogła aktualizacja oprogramowania

Sprawa jest poruszana na oficjalnym forum OnePlus i w sieciach społecznościowych. Na kanale Oneplus w serwisie Reddit dostępne są zrzuty ekranu z rozmów z pomocą techniczną OnePlus. Te informują, że w przypadku zaobserwowanego złego działania ekranu, który jest spowodowany wadą samego wyświetlacza, klient ma możliwość skorzystania z serwisu, zwrotu urządzenia lub jego wymiany. Jednak w tym przypadku mowa jest o 30-dniowym okienku umożliwiającym bezproblemowy zwrot zakupionego smartfona jakie oferuje OnePlus. Firma nie potwierdziła jeszcze, czy wadliwe wyświetlacze to problem na szeroką skalę, czy też pojedyncze przypadki, które niestety się czasem zdarzają. Warto jednak śledzić sytuację — to nie pierwszy raz, gdzie ekrany nowoczesnych smartfonów mają kłopot z poprawnym wyświetlaniem obrazu. Podobne problemy pojawiły się min. w Galaxy S20 Ultra — choć w tym przypadku była mowa wyłącznie o winie oprogramowania.

Źródło: Android Authority