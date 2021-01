One Outlook: aplikacja która zastąpi dotychczasowe kalendarze i klientów e-mail na Windows 10 (i nie tylko)

Przede wszystkim będzie to klient, który oparty będzie na webowej wersji usług Microsoftu. Dzięki temu gigant z Redmond będzie miał multiplatformowe (działające zarówno na PC, Makach jak i bezpośrednio w przeglądarce — co czyni go niezwykle uniwersalnym) rozwiązanie, które każdemu zaoferuje to samo doświadczenie. Pozwoli im to na rozwoju i tylko jednego produktu, bo obecnie ma ich… cały zestaw: Outlook w przeglądarce, stary Outlook ze wsparciem Win32, Outlook na Maka, a przecież jest jeszcze Poczta i Kalendarz dla Windows 10. Ale mimo że aplikacja będzie webową, to — jak informuje Windows Central — ma mieć natywną integrację z systemami operacyjnymi. Dzięki temu będzie można łatwo korzystać z opcji udostępniania, powiadomień czy przechowywania plików offline. Cel jest taki, by One Outlook był z perspektywy użytkownika niezwykle wygodny i doskonale zintegrowany z systemem operacyjnym na którym jest uruchamiany.

One Outlook ma trafić do użytkowników w 2022 roku.