LG A1 otworzy nowy rynek dla technologii OLED

Pierwsze telewizory OLED pojawiły się na rynku w 2013 roku, 8 lat później nie jest to już tylko technologia dla wybranych, choć nadal nie można powiedzieć, że OLED jest tani. Za telewizor z ekranem o przekątnej 55 cali trzeba zapłacić minimum 4500 PLN, nie licząc ograniczonych czasowo promocji, które czasami się pojawiają. To nie jest mało, za tyle bez problemu można kupić telewizor LCD o przekątnej 70 cali, a jak wiadomo, im większy TV tym lepszy ;-). Nie zmienia to jednak faktu, że coraz więcej osób decyduje się na telewizor OLED, a ten rok może być pod tym względem rekordowy.

Podczas targów CES, LG zaprezentowało całą gamę nowych modeli telewizorów OLED, która będzie składała się z 5 serii – A1, B1, C1, G1 i Z1. Z1 to urządzenia z matrycą o rozdzielczości 8K, G1 ma zostać wyposażona w nowy rodzaj matrycy 4K (OLED evo) o zwiększonej jasności i lepszych efektach HDR, a serie C1/B1/A1 będą przeznaczone dla zwykłych „zjadaczy chleba”. Do tej pory różnice pomiędzy modelami C i B były znikome, sprowadzały się do nieco mniejszej maksymalnej jasności i słabszego procesora (Alpha 9 vs Alpha 7) w modelu B. Poza tym specyfikacja była identyczna, łącznie ze wsparciem dla HDMI 2.1, odświeżaniem 120 Hz oraz obsługą Dolby Vision. Seria A1 idzie jednak jeszcze o krok dalej, w modelach przeznaczonych na 2021 rok odświeżanie zostanie zmniejszone do 60 Hz, a na obudowie znajdziemy tylko 3 porty HDMI 2.0 i zabraknie obsługi G-Sync/FreeSync. Zostanie za to wsparcie dla Dolby Vision i technologii HDR, choć można oczekiwać kolejnej redukcji maksymalnej jasności.