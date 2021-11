Ekrany OLED w Macbookach i iPadach? Podobno będą, ale jeszcze trochę na nie zaczekamy

Według najświeższych informacji - Apple przystąpiło do rozmów z dostawcami ekranów, aby iPady oraz Macbooki mogły liczyć na wyświetlacze OLED. Ale na te prawdopodobnie zaczekamy jeszcze co najmniej kilka lat.

Plotki, ploteczki - i marzenia użytkowników. Nowe Macbooki Pro z ekranami mini-LED zbierają doskonałe oceny od recenzentów za jakość ekranów (czego nie można powiedzieć o tamtejszym wcięciu), iPady Pro 12,9" oparte na tej samej technologii również cieszą się bardzo dobrą opinią. Od dawna jednak mówi się, że to po prostu faza przejściowa, a docelowo we wszystkich urządzeniach Apple mają być ekrany OLED. Tych wielu nie może się już doczekać, rozpieszczeni najczerniejszą-czernią w iPhone, chciałoby się więcej. Według koreańskiego serwisu The Elec, Apple faktycznie miałoby się przygotowywać do przejścia na OLED. Ale wszystko wskazuje na to, że jeszcze trochę na to musimy zaczekać...

Apple już prowadzi rozmowy w sprawie ekranów OLED do komputerów i tabletów

Według informacji do których dotarła redakcja The Elec, Apple miałoby już prowadzić rozmowy z największymi dostawcami takich rozwiązań - Samsungiem oraz LG Display. Wiadomo też, że ekrany OLED w komputerach i tabletach Apple miałyby być kierowane ku profesjonalnym użytkownikom. Prawdopodobnie oznacza to nie mniej, nie więcej, a tyle - że wszystkie trafią (przynajmniej na starcie?) do sprzętów z Pro w nazwie. Czyli do droższych Macbooków oraz iPadów.

Ale oprócz tego, że takie panele miałyby trafić do nowych urządzeń najwcześniej pod koniec 2023 roku — albo i później. Przynajmniej w tabletach. Komputery miałyby poczekać jeszcze dłużej.

MacBook Pro 14 i 16 cali

Na tę chwilę to jednak tylko przecieki, a nie żadne potwierdzone informacje. Zresztą od premiery tych urządzeń dzieli nas jeszcze co najmniej kilka lat, zatem wszyscy którzy planują w najbliższym czasie zmienić sprzęt - prawdopodobnie i tak nie będą na nie czekać. Ale faktem jest, że laptopy z ekranami OLED dostępne są już na rynku od długiego czasu — i faktycznie te ekrany robią wrażenie. Ale patrząc na to jak ogromne zmiany zaszły w nowych Macbookach Pro - kto potrzebuje nowego komputera, może wybrać się na zakupy już teraz, zamiast czekać kilka kolejnych lat. Na OLED w większych urządzeniach Apple jeszcze przyjdzie czas.