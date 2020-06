W porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego, Fakty największy wzrost odnotowały w województwie podlaskim o 39%, a największy spadek w warmińsko-mazurskim o 24%. Wiadomości w Małopolsce zwiększyły oglądalność aż o 61%, a województwie śląskim o niewiele mniej, bo o 51%. Z kolei Wydarzenia Polsatu największy wzrost odnotowały w województwie zachodniopomorskim o 46%, a spadek w województwie podkarpackim o 17%.

Twórcy analizy zauważają, że jedynie Wiadomości nie zaliczyły spadku oglądalności w żadnym województwie, upatrując to w tym, że ta trudna sytuacja z panującą epidemią mogła sprzyjać większemu zainteresowaniu informacjami w publicznych mediach, gdzie Polacy szukali oficjalnych komunikatów władz. Osobiście wydaje mi się jednak, patrząc po pierwszej mapce, iż jakby tego nie tłumaczyć, to i tak ma to przełożenie prawie 1:1 na sympatie polityczne i podział kraju na – wschód z twardym elektoratem partii rządzącej i na opozycyjny zachód.

Analiza wykorzystuje dane Nielsena dla grupy 4+ za okres od 1 marca do 31 maja 2020 i 2019 r.

