Microsoft odpala petardę i rozdaje za darmo potężną funkcję

Microsoft jest jedną z tych firm, która w najnowocześniejsze rozwiązania wkłada sporo pieniędzy. Zatem gdy na rynku pojawia się ktoś, kogo wcześniej nie brano pod uwagę, a do tego ten ktoś robi to taniej i szybciej... Wtedy muszą działać. Na tej okazji zyskają użytkownicy.

Microsoft rozdaje potężne narzędzie, Think Deeper za darmo!

Tej jesieni, Microsoft ujawnił swoje świeże rozwiązanie sztucznej inteligencji, która jest dostępna w Copilot Labs, czyli usłudze do zabawy z nowościami, zamkniętymi za bramą płatnej subskrypcji Copiloit Pro. Teraz jednak dokonali niespodziewanego ruchu i to potężne narzędzie AI opuściło droższą usługę, aby bez dodatkowych kosztów, stać się dostępną dla każdego użytkownika Copilota.

"Dzisiaj uczyniliśmy Think Deeper bezpłatnym i dostępnym dla każdego użytkownika Copilota. Teraz każdy otrzymał możliwość korzystania ze światowej klasy modelu OpenAI o1 w Copilocie, wszędzie i bez opłaty. Zachęcam was do jego wypróbowania. Jest naprawdę magiczny. Think Deeper wam pomoże", napisał na X (dawniej Twitter Mustafa Suleyman CEO Microsoft AI

Jak widać, dla każdego użytkownika systemów Microsoftu jest droga wolna!

Jak uzyskać dostęp?

Na szczęście nie jest to skomplikowany proces. Wystarczy, żeby się zalogować do Copilota przy pomocy konta Microsoftu. W kolejnym kroku już wystarczy tylko wybrać opcję "Think Deeper" znajdującą się obok pola tekstowego zachęcającego do komunikacji z funkcją Copilot. Jest to doskonała metoda, aby całkowicie bezpłatnie uzyskać dostęp do nowości lidera z pola sztucznej inteligencji OpenAI.

Źródło: Depositphotos

Model o1 jest zaś wybitnym przedstawicielem stale się rozwijającej technologii. Zaprojektowano go, aby był zdolny nawet wyprzedzać nasze kolejne myśli. Wpływa to trochę na czas jego pracy, odpowiedzi nie przyjdą w okamgnieniu, lecz w zamian otrzyma się dużo bardziej rozbudowane wypowiedzi, które już będą zahaczać pytania, których nie zdążyliśmy zwerbalizować. Najlepsze jest to, że jeżeli nie wiesz, co możesz z Think Deeper zrobić... Wystarczy zapytać samo Think Deeper, na pewno pomoże.