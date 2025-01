Microsoft z dużą zmianą. Ta decyzja dotknie wszystkich

Nie korzystam z konta Microsoft na co dzień, ale zdarza mi się logować na nie przynajmniej raz/dwa razy w tygodniu. Za każdym razem irytuje mnie, że usługa sama z siebie postanawia mnie wylogowywać – czy to z komputera, czy też z telefonu. I to mimo zaznaczenia każdorazowo opcji "Czy chcesz pozostać zalogowanym?". Choć w dzisiejszych czasach ponowne logowanie do serwisów nie stanowi większego problemu, gdyż wystarczy skorzystać z jednego z popularnych menadżerów haseł lub klucza dostępu, z którego osobiście korzystam (z wykorzystaniem systemów Apple), tak konieczność powtarzania tej czynności może być irytująca.

Microsoft od dawna tłumaczył tę sytuację kwestiami bezpieczeństwa. I z jednej strony można firmę doskonale rozumieć. Często logujemy się do różnych usług na publicznych komputerach, nie myśląc o potencjalnych konsekwencjach. Gdy nie korzystamy z przeglądarek w trybie "prywatnym", czy "incognito", nasze konto może pozostać zalogowane, o ile nie sami się z niego nie wylogujemy.

Konto Microsoft nie wyloguje cię automatycznie. Firma zdecydowała się na ważny krok

W sieci już zaczęła się dyskusja na temat tej decyzji. Część stoi na stanowisku, że to najwyższa pora, by systemy Microsoftu nie wylogowywały nas automatycznie po 24 godzinach, inni zwracają uwagę na kwestie bezpieczeństwa i dość oszczędne komunikaty płynące z firmy i zwracające uwagę na zmianę. Ja osobiście cieszę się z tej zmiany – mimo wspomnianych wyżej wygodnych form logowania. Korzystanie z klucza logowania/dostępu/zabezpieczeń jako dodatkowej opcji zabezpieczeń staje się powoli standardem i coraz więcej firm i usług oferuje tego typu rozwiązania. Jak czytamy na stronach pomocy technicznej Microsoft:

Użytkownicy mają kilka wariantów kluczy do wyboru, a sam korzystam z rozwiązań oferowanych przez Apple – Apple iCloud Keychain. Dzięki też usłudze można tworzyć i zachowywać klucze zastępujące hasła używane do logowania się w obsługiwanych witrynach i aplikacjach na iPhonie. Klucze zapewniają większe bezpieczeństwo, niż hasła, ponieważ dla każdego konta urządzenie generuje niepowtarzalny klucz. Dzięki temu są one mniej podatne na phishing. Działają na wszystkich urządzeniach zalogowanych na tym samym koncie Apple.

Więcej na temat dodatkowych opcji zabezpieczeń dla konta Microsoft znajdziecie na dedykowanej stronie pomocy technicznej.