Na początek spójrzmy na ogólny profil badanych. Niemal 93% z nich korzysta na co dzień z telefonu komórkowego, a już tylko 10% z telefonu stacjonarnego. Jeśli chodzi o dostęp do internetu, posiada go 70,5% z nas, z tego 91,2% korzysta z internetu mobilnego, prawie 40% stacjonarnego, a 15% również z mobilnego, ale włożonego na przykład do domowego routera WiFi.

Do tego połowa z badanych posiada dostęp do telewizji kablowej lub satelitarnej, a tylko 2,2% nie korzysta z żadnych wymienionych wyżej usług telekomunikacyjnych.

Jak telefon komórkowy, to jaki? Nieco ponad 3/4 Polaków korzysta już ze smartfonów, prawie 1/4 ze zwykłych telefonów, a 0,5% z obu. Najciekawsze jednak jest to, z jakich ofert u naszych operatorów korzystamy najczęściej.

Prawie pod każdym wpisem z moimi zestawieniami ofert naszych telekomów na abonament, pojawiają się komentarze zdziwionych osób z pytaniem, kto jeszcze dziś korzysta z abonamentów, kiedy są takie fajne oferty na kartę bez łańcucha? Otóż okazuje się, że większość z Polaków, bo 66,2% wybiera oferty na abonament, a jedynie 28,4% oferty na kartę. Mix jest już w śladowym użyciu – 5,2%. Tu ja się dziwię, kto z tego w ogóle jeszcze korzysta, to oferta z najdziwniejszą jak dla mnie konstrukcją.

Kolejny slajd przynosi odpowiedź na inne pytanie, dlaczego telekomy uznają abonament za ~50 zł, jako główny w swoich ofertach? Otóż tyle średnio Polacy wydają pieniędzy w miesiącu na usługi telefonii komórkowej.

Ile internetu mamy w swoich ofertach, czy to na abonament czy na kartę? Wystarczająco, 90% badanych wskazuje, że wykorzystuje transfer dostępny w ramach abonamentu czy doładowania, niewielki procent wspomaga się dodatkowymi pakietami.

UKE zapytał również Polaków o to, czy korzystają na swoich smartfonach z aplikacji bankowych. Twierdząco odpowiedziało nieco ponad połowa badanych, z tego większość nawet bardzo często, bo kilka razy w tygodniu – 42%, a 34,2% kilka razy w miesiącu.

Trochę mniej wskazań było na płatności zbliżeniowe telefonem, bo 40%, za to sporo z tych osób częściej płaci zbliżeniowo telefonem niż korzysta z aplikacji bankowej w swoim smartfonie.

Na koniec zobaczmy z usług jakich operatorów Polacy korzystają? Wskazania badanych znajdują odzwierciedlenie w bazie liczby kart SIM, jaką posiadają poszczególni operatorzy z „wielkiej czwórki”, dokładnie taka sama kolejność jest w tym aspekcie, czyli Orange prowadzi, Play jest drugi, CP trzeci, a T-Mobile czwarty. Z operatorów wirtualnych pojawia się tu tylko Virgin Mobile – nju mobile to submarka Orange, a Heyah – T-Mobile.

Co ciekawe, klienci tych operatorów w większości są skłonni polecać usługi, z których korzystają. Największe prawdopodobieństwo polecenia rodzinie czy znajomym charakteryzowało klientów Play i T-Mobile, ale różnice są naprawdę niewielkie u całej stawki.

Oceniając poszczególne obszary świadczenia usług przez naszych operatorów, najniższe średnie wskazania ma Orange, a najbardziej zadowoleni z usług swojego operatora są klienci T-Mobile. Z kolei w przypadku skłonności do polecenia (Net Promoter Score – NPS), najlepszy wynik uzyskał tu T-Mobile zdobywając 52 punkty, natomiast najgorzej wypadł tu Plus z wynikiem 46 punktów.

Źródło: UKE.