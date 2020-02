W 2019 roku doczekaliśmy się kilku podwyżek w abonamentach Orange, Play i T-Mobile. Dwóch pierwszych zafundowało nam po jednej, T-Mobile aż dwie, a Plus się wstrzymał. Mimo to, po przedwczorajszej roszadzie w planach T-Mobile, to Magenta jest najtańsza w głównym abonamencie za ~50 zł.