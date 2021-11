Oferty dla przenoszących numer. Do którego operatora warto się teraz przenieść?

Dziś sprawdzimy, który z operatorów ma obecnie najlepsze warunki dla przenoszących numer. Jednak najpierw dla oceny sytuacji poszczególnych operatorów infrastrukturalnych, zerknijmy na wspomniane statystyki UKE za ten rok.

Przenoszenie numerów pomiędzy operatorami: I - III kwartał 2021 roku/operatorzy infrastrukturalni Nazwa Dostawcy Usług Dawca Biorca Bilans Orange 240612 271038 30426 Play 333430 217808 -115622 Plus 230212 205772 -24440 T-Mobile 184591 187477 2886

Przez trzy kwartały tego roku najwięcej numerów od konkurencji przejął Orange - ponad 270 tys., z kolei najwięcej oddał konkurencji Play - 330 tys. Podobnie jak najlepszym bilansem przy przenoszeniu numerów może pochwalić się również Orange - 30 tys. numerów na plusie, a najgorszym Play - 115 tys. numerów na minusie.

Oferta dla przenoszących numer w Orange

Standardowa oferta Orange wygląda jak powyżej, mamy tu cztery plany w cenach 40 zł, 50 zł, 60 zł i 80 zł. Sprawdzimy jeden plan bez dostępu 5G za 50 zł i drugi z dostępem do 5G za 60 zł w ofercie dla przenoszących numer.

W planie za 50 zł (nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne, nielimitowane wiadomości SMS/MMS oraz 24 GB transferu danych) przenoszący numer dostają 4 miesiące abonamentu gratis. Oznacza to, że opłacamy go przez 20 miesięcy, co średnio na miesiąc przez 2 lata wyniesie nas 41,66 zł, a więc prawie 10 zł mniej miesięcznie.

W przypadku planu za 60 zł (nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne, nielimitowane wiadomości SMS/MMS oraz 50 GB transferu danych), w rzeczywistości miesięczny koszt abonamentu zamknie się nam w kwocie wynoszącej dokładnie 50 zł.

Oferta dla przenoszących numer w Play

Play w odróżnieniu od Orange aktualnie w ten sam sposób promuje klientów nowych jak i przenoszących numer od konkurencji, w postaci 3 miesięcy bez płacenia abonamentu. I tak, w planie S+ za 45 zł (nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne, nielimitowane wiadomości SMS/MMS oraz 8 GB transferu danych) opłacamy abonament przez 21 miesięcy, co daje nam średnio 39,34 zł miesięcznie. Natomiast w planie z dostępem do 5G za 60 zł miesięcznie (nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne, nielimitowane wiadomości SMS/MMS oraz 60 GB transferu danych) - 52,50 zł miesięcznie.

Oferta dla przenoszących numer w Plus

Plus obecnie nie ma specjalnych bonusów dla przenoszących numer, możemy tu jednie wspomnieć, iż wszyscy klienci - nowi, przedłużający umowę czy przenoszący numer od innego operatora dostają w prezencie 100 zł w gotówce. Co w przypadku planu za 55 zł miesięcznie (nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne, nielimitowane wiadomości SMS/MMS oraz 30 GB transferu danych), zwróci nam koszt abonamentu prawie przez 2 miesiące, a średni koszt wyniesie 50,83 zł miesięcznie.

Oferta dla przenoszących numer w T-Mobile

T-Mobile z kolei przygotował specjalną ofertę dla przenoszących numer, do której wytypował dwa plany - T-Mobile M za 55 zł (nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne, nielimitowane wiadomości SMS/MMS oraz 40 GB transferu danych) oraz T-Mobile M+ za 65 zł (nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne, nielimitowane wiadomości SMS/MMS oraz 200 GB transferu danych).

Nie mamy tu przyznanych darmowych miesięcy, ale od razu na start cena każdego z planów obniżona została o 10 zł na cały okres umowy, więc ich koszt wyniesienie nas miesięcznie odpowiednio 45 zł i 55 zł.

Tak więc która oferta będzie najlepsza? Osobiście uważam, iż najbardziej kusząca dla przenoszących numer będzie obecnie oferta T-Mobile, zwłaszcza pod względem zawartości. Przy niewiele mniejszych kosztach miesięcznie, pozostali operatorzy oferują dużo mniejsze transfery danych.