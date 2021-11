Jaką ofertę wybrać, jeśli dzwonimy lub wysyłamy SMS-y sporadycznie?

Analizując swoje korzystanie z usług telefonicznych w ostatnich czasie z zaskoczeniem odkryłem, iż wprawdzie dużo odbieram połączeń telefonicznych, ale na palcach jednej ręki mogę wymienić, ile razy w miesiącu sam dzwonię.

Zwykle jest to kilka połączeń w miesiącu, na przykład telefon do banku - w sprawach, które szybciej można załatwić telefonicznie niż online, do restauracji - rezerwacja stolika, czasem do rodziny - złożyć życzenia urodzinowe, znajomych - umówić się na spotkanie. Przeważnie jednak rozmawiam z nimi przez komunikator, który jest wygodniejszy i mniej ingerujący niż dzwonienie czasem w najmniej odpowiednich momentach. Może trudno w to uwierzyć, ale bywały też miesiące, w których nie wydzwoniłem ani minuty i nie wysłałem żadnej wiadomości SMS. Z ciekawości więc sprawdziłem czy nasi operatorzy mają w swoich ofertach propozycje dla takich osób.

Jak nie trudno się domyślić, większość ofert już zawiera nielimitowane połączenia i wiadomości, za które musimy płacić czy z nich korzystamy czy nie, nawet jeśli głównie wykorzystujemy w nich tylko transfer danych. Jest jednak kilka rodzynek, w tym jedna oferta, która doskonale wpisuje się w ten sposób korzystania z telefonu komórkowego. Zostawimy ją jednak na koniec.

O! NAJTAŃSZA! 5G u operatora Otvarta

Operator wirtualny Otvarta ma jeden plan dla osób mało dzwoniących czy wysyłających wiadomości SMS. Zapłacimy za niego tylko 9,99 zł miesięcznie. W przypadku potrzeby zadzwonienia możemy wykorzystać do tego pakiet 60 minut na rozmowy komórkowe lub stacjonarne. Niestety za wiadomości SMS/MMS trzeba dodatkowo tu zapłacić 0,19 zł za każą wiadomość. Do tego dochodzi tez niewielki pakiet transferu danych 2 GB, który raczej nie wystarczy na komunikację via komunikatory przez cały miesiąc.

Do Wszystkich XS u operatora Lycamobile

Nieco większy pakiet transferu danych - 3 GB dostępny jest w planie Do Wszystkich XS w Lycamobile za 10 zł miesięcznie. Dochodzi do tego pakiet 100 minut na sporadyczne rozmowy i 100 wiadomości SMS. Tak więc dużo lepsza opcja niż poprzednia oferta w Otvarta.

#Pakiet #MINI 9 u operatora Virgin Mobile

W Virgin Mobile z kolei, możemy aktywować plan za 9 zł miesięcznie i skorzystać z pakietu 300 minut na rozmowy komórkowe i stacjonarne oraz 300 wiadomości SMS. To opcja równie tania jak poprzednie oferty, z której mogą skorzystać osoby dzwoniące czy wysyłające wiadomości SMS częściej niż sporadycznie zwłaszcza, że dostępny jest bardzo mały transfer danych 1 GB, który z pewnością nie wystarczy na komunikowanie się tekstowo przez komunikatory.

1,20 zł dziennie u operatora Nju Mobile

Najlepszą według mnie opcją dla osób, które naprawdę mało dzwonią i wysyłają SMS-ów miesiącu będzie oferta Wszystko dziennie za nie więcej niż 1,20 zł w Nju Mobile. Przy dajmy na to kilku dniach, w których wykonujemy połączenia czy wysyłamy wiadomości SMS zapłacimy miesięcznie zaledwie kilka złotych i to niezależnie od liczby tych połączeń, czasu ich trwania czy wysyłanych wiadomości danego dnia, bo po przekroczeniu 1,20 zł dalsze korzystanie z rozmów i SMS-ów jest nielimitowane do końca dnia.

Jest tu wprawdzie bardzo mały pakiet transferu danych - 250 MB dziennie (po dwóch latach 750 MB), ale do korzystania z internetu możemy aktywować sobie 9 GB w miesiącu za 9 zł, co w zupełności powinno wystarczyć na aktywność w sieci zwłaszcza, jeśli korzystamy w domu czy w pracy z internetu stacjonarnego. Pakiet ten zużywany jest w pierwszej kolejności przed paczką dzienną, więc mamy tu pewność, że nie włączy się nam taryfa dzienna.