Tak naprawdę już nie pamiętałem, ile lat korzystałem z oferty na domowy internet mobilny u swojego operatora. Jak wypowiedziałem pisemnie umowę, zadzwonił konsultant i ze zdziwieniem poinformował mnie – ale pan jest z nami od 2014 roku, na pewno chce pan zrezygnować? Tak więc 6 lat, czyli 3 przedłużenia umowy, na które się godziłem ze względu na duży limit transferu danych (FUP ustawiony na jakieś 200-300 GB w miesiącu).

Przyszedł jednak czas, że postanowiłem się zastanowić czy rzeczywiście potrzebuję osobnej umowy u innego operatora na internet mobilny (w smartfonie mam nju mobile) i czy nie lepiej znaleźć ofertę dopasowaną do moich potrzeb u jednego operatora i bez zobowiązania na 2 lata. Wiadomo, jak często się zmieniają oferty, a taki łańcuch jest sporym ograniczeniem.

Nie gram już tak jak kiedyś w gry na Steamie, nawet mobilne pozycje odstawiłem, ostatni raz uruchomiłem jakąś na smartfonie może z pół roku temu. Największy transfer zużywam obecnie na filmy i seriale na HBO GO, ale też znowu nie oglądam ich codziennie, więc transfer z limitem na poziomie 100 GB w miesiącu w zupełności by mi wystarczał.

Jako, że w telefonie mam kartę SIM działającą na nadajnikach Orange, a jego zasięg mam dobry w swoich lokalizacjach na co dzień, naturalnym wyborem alternatywy była dla mnie któraś z ofert tego operatora. Z miejsca odrzuciłem ofertę na internet mobilny na abonament, pozostało nju mobile i Orange Flex.

Do Orange Flex skłaniały mnie trzy rzeczy – duży pakiet 30 GB na internet w telefonie za 30 zł (tyle co mam teraz w nju mobile), dodatkowa karta SIM do włożenia do routera WiFi oraz pakiet Video Pass, z darmowym transferem na HBO GO. Łączny koszt całości – 55 zł miesięcznie, do tej pory za abonament głosowy płaciłem 29 zł i za internet mobilny 24,99 zł, razem – 53,99 zł.

Umowa z obecnym operatorem skończyła mi się 17 grudnia, a że zbliżają się święta i wyjazd do rodziny, to nie zamawiałem jeszcze nowej oferty. Postanowiłem sprawdzić jeszcze, ile mi schodzi transferu danych z internetu w smartfonie. Tak więc uruchomiłem hotspot w telefonie i przez cały dzień korzystałem z tego dostępu do sieci.

Dziś minęła pierwsza doba w takiej konfiguracji i zużyłem raptem 1 GB. Jedyna uciążliwość takiego rozwiązania była taka, że za każdym razem, gdy wychodziłem ze smartfonem z pokoju, po powrocie trzeba było na nowo konfigurować hotspot, iPhone nie można zmusić do automatycznego łączenia, mimo włączonego na stałe udostępniania sieci.

Tak więc oczywistym było, że dla swojej wygody potrzebuje dodatkowej karty SIM z internetem do włożenia do routera. Ostatecznie wybór padł na internet dodatkowy w nju mobile za 19 zł miesięcznie. Z uwagi, że jestem w nju mobile już od ponad 4 lat, na start dostanę 60 GB transferu danych w miesiącu (łącznie z transferem w smartfonie 90 GB), co z powodzeniem powinno wystarczyć mi na te kilka filmów czy seriali na HBO GO do obejrzenia w miesiącu i swobodne korzystanie z dostępu do sieci na laptopie. Myślę, że nawet nie wykorzystam całości. Koszt? 48 zł, taniej niż dotychczasowe rozwiązanie i taniej niż Orange Flex.