Sporo klientów przysporzą pewnie też zestawy Xbox All Access, w ramach których płacąc miesięczny abonament przez 2 lata, dostajemy konsolę oraz pakiet Game Pass Ultimate, który umożliwia między innymi granie na smartfonie (xCloud) oraz da wkrótce dostęp również do gier EA. Obecnie pakiet ten dostępny jest w cenie 99 PLN miesięcznie z konsolą Xbox One S, ale po premierze nowej generacji 10 listopada, dostępne będą też również nowe konsole, w cenie 111 PLN miesięcznie za Xbox Series S oraz 148 PLN miesięcznie za Xbox Series X.

Nowe kontrolery w starej cenie

Wraz z nową konsolą zadebiutują też nowe kontrolery, które nadal dostępne będą w takiej samej cenie jak obecna generacja, czyli 59,99 USD/249 PLN. To kolejny kamyczek do ogródka Microsoftu w porównaniu do Sony, które za kontroler DualSense dla PS5 życzy sobie 69 USD, czyli 319 PLN. Różnica nie jest wielka, ale kontroler od Microsoftu działa nie tylko z konsolą, ale również z komputerami z Windows 10 i smartfonami. Co więcej można go podłączyć na trzy sposoby, przewodowo za pomocą kabla z końcówką USB typu C, przez dedykowany dongle USB sprzedawany w zestawie z kontrolerem albo przez Bluetooth.