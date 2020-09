Usługa Xbox All Access z konsolą Xbox One S dostępna ma być w cenie 99 zł miesięcznie – płatne przez 24 miesiące, to już wiedzieliśmy po premierze konsol nowej generacji – Xbox Series X i Xbox Series S. Teraz poznaliśmy ceny i tych najnowszych urządzeń w abonamencie.

Wiemy, że lubicie dobre wiadomości😁. Dlatego właśnie przedstawiamy Wam ceny usługi Xbox All Access z konsolami nowej generacji:

⬜️Xbox Series S – 111 zł/msc przez 24 msc

⬛️Xbox Series X – 148 zł/msc przez 24 msc Oferty szukajcie w u @MediaExpert_PL bliżej premiery tych konsol! pic.twitter.com/QcX4fBODHB — Xbox Polska (@XboxPL) September 21, 2020

Xbox All Access z Xbox Series S kosztować będzie 111 zł miesięcznie, a Xbox Series X 148 zł miesięcznie.

Przekładając to na dwuletni koszt, całość wyniesie nas w przypadku tańszej konsoli 2 664 zł, a za Series X – 3 552 zł. Z kolei jednorazowego kupna tych konsol zapłacimy odpowiednio 1 349 zł i 2 249 zł, ale pamiętajmy, że wraz z abonamentem Xbox All Access uzyskamy dostęp do Xbox Game Pass Ultimate, czyli biblioteki 100 gier na te konsole, której cena sklepowa wynosi 54,99 zł miesięcznie.

Podsumowując, razem za konsolę Xbox Series S i Xbox Game Pass Ultimate po dwóch latach zapłacilibyśmy 2 669 zł, a za Xbox Series X – 3 569, czyli odpowiednio o 5 zł i 7 zł drożej niż w abonamencie Xbox All Acces. Sprzedażą tego abonamentu w Polsce zajmie się na wyłączność sieć sklepów Media Expert.