Można by powiedzieć, że w dobie dostępu do dużych pakietów danych i mnogości serwisów streamingowych, również darmowego – Spotify, muzyczne odtwarzacze plików MP3 poszły w niepamięć.

Patrząc jednak na statystyki Musicolet w mobilnym sklepie Google można odnieść odmienne wrażenie – ponad 5 mln pobrań, 125 tysięcy opinii i średnia ocen 4,7 pozwalają przypuszczać, iż to wciąż popularne narzędzie do odtwarzania ulubionych utworów muzycznych. Sam znalazłem ostatnio w szufladzie pendrive ze starymi playlistami, które przerzuciłem wprawdzie do Apple Music, ale teraz postanowiłem sprawdzić, jak radzi sobie z nim ten mobilny odtwarzacz muzyki.

Na początek trzy informacje pozafunkcjonalne tej aplikacji. Jest zupełnie za darmo, bez reklam oraz bez uprawnień do korzystania z internetu. Możecie z niej korzystać offline.