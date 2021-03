Znalazłem pendrive ze starymi playlistami, czyli o tym jak wiele zmieniła ostatnia dekada

Dziś ten problem nie występuje, wystarczy nawet taki stary klucz włożyć do komputera, włączyć na przykład w aplikacji Apple Music importowanie muzyki, która uzupełni naszą bibliotekę o te pozycje i dodatkowo pobierze okładki do albumów. Całość możemy jednym kliknięciem przenieść do chmury i po chwili odtwarzać je na smartfonie w drodze do pracy czy szkoły.

Młodsi użytkownicy nie kojarzą nawet takiej formy gromadzenia playlist. Odpalają takie YouTube, Spotify czy Apple Music i od ręki mają możliwość odtwarzania ulubionej muzyki na laptopie, smartfonie czy inteligentnym głośniku. Z tekstową wyszukiwarką konkretnej pozycji czy nawet za pomocą komend głosowych.

Podobnie jest z filmami. Kiedyś wieczór filmowy wiązał się z podłączaniem laptopa czy komputera PC do telewizora przy pomocy kabla, by móc wygodnie oglądać filmy na dużym ekranie. Dziś wystarczy zakupić oraz podłączyć do TV tanie i małe urządzenie w postaci Chromecasta, by w kilka sekund rozpocząć odtwarzanie dowolnego filmu czy serialu z poziomu dostępnych serwisów streamingowych.

Mówi się, że ostatnia duża rewolucja technologiczna miała miejsce w czasach pojawienia się smartfonów i później niewiele równie dużego się zadziało. Jednak jak podsumujemy sobie ostatnią dekadę, zwłaszcza jeśli mamy perspektywę w postaci wiedzy, jak to było wcześniej z łatwością dostrzeżemy, jak wiele się zmieniło od tego czasu.

Myślę też, że obecne młode pokolenie <30 lat za kolejną dekadę będzie miało podobne przemyślenia do moich obecnie, ale już w zupełnie innej perspektywie. Jedno jest pewne, żyjemy w ciekawych czasach, można powiedzieć, że przełomowych, które w ciągu najbliższych lat odmienią jeszcze bardziej to, jak korzystamy na co dzień z pojawiających się co chwila nowinek technologicznych.

