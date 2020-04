Odkurzacz z WiFi z Biedronki Hykker Navi-Space – czy warto?

Navi Space z Wi-Fi to nowy robot sprzątający firmy Hykker, choć i tak większość osób będzie go kojarzyć jako odkurzacz z Biedronki. Przygotowanie sprzętu do sprzątania zajmuje tylko chwilę, ale zanim będzie faktycznie gotów minie kilka godzin. Dlaczego? Ponieważ po zamontowaniu szczotek (plus za dokładnie oznaczenie), musimy przygotować też stację dokującą, do której będzie powracać odkurzać, by naładować akumulatory.

Łatwe i (nie za) szybkie początku współpracy z robotem Navi-Space z WiFi

Podpięcie kabli to chwilka, ale po włączeniu odkurzacza i nakazaniu mu udania się do stacji dokującej przyjdzie nam zaczekać nawet do 4 godzin, zanim akumulator będzie maksymalnie naładowany. Wtedy zapewni pracę odkurzacza przez około półtorej godziny. Podczas oczekiwania można włożyć baterie do pilota, przeczytać instrukcję, pozbyć się pudełka po sprzęcie lub… samemu posprzątać niektóre pomieszczenia ;)

Choć Navi Space z Wi-Fi robi lepsze wrażenie, niż poprzednik, to podstawowe zasady jego działania nie uległy zmianie. Dysponuje 3 aktywnymi szczotkami, których skuteczność nie została znacznie poprawiona względem wcześniejszego modelu. Zdarza się, że niektóre paproszki są przerzucane z miejsca na miejsce i dopiero odpowiednie ułożenie szczotek względem paprocha spowoduje, że odkurzacz je wciągnie. Nie jest to nagminne, ale podczas obserwacji pracy odkurzacza zauważyłem, że najlżejsze paprochy czasem umykają szczotkom, bo są rozrzucane po okolicy. Jeśli chodzi o inne rzeczy, jak rozsypane przyprawy, ryż lub okruszki, to tutaj odkurzacz radzi sobie zauważalnie lepiej niż poprzednik.

Tryby pracy robota sprzątającego Hykker







Wtedy do akcji wkroczą tryby, dzięki którym odkurzacz może skupić się na mniejszym, konkretnym obszarze albo działać tylko i wyłącznie przy krawędziach pomieszczenia – jak najbliżej ścian i szafek, by dokładnie wyczyścić te rejony. Oprócz tych dwóch trybów, jest automatyczny, w którym odkurzacz przemieszcza się od ściany do ściany, z pozorów chaotycznie, sprzątając koniec końców całe pomieszczenie. Przy okazji jednak powstaje jego mapa (za którą odpowiadają żyroskop i system 2D Navi Space), dzięki czemu w przyszłości będzie można aktywować sprzątanie jednego konkretnego pomieszczenia, którego powierzchni odkurzacz nie powinien opuścić – to ostatni, czwarty tryb pracy robota.

Warto też dodać, że odkurzacz posiada trzy poziomy swojej aktywności – moc ssania oraz szybkość pracy szczotek można znacznie zwiększyć, ale jednocześnie wpływa to na wzrost hałasu i redukcję czasu pracy na jednym ładowaniu. Mimo wszystko to dobrze, że takie opcje są dostępne, bo nie ruszając się z miejsca można szybciej i bardziej skutecznie posprzątać wybrane obszary.

Jeśli nie Wi-Fi to zwykły pilot na baterie. Te są w zestawie

Wszystkie powyższe polecenia robotowi Navi Space z Wi-Fi można wydawać za pomocą dołączonego do zestawu pilota. Choć przycisków i funkcji jest więcej, to zasady działania się nie zmieniły i w razie potrzeby można nawet manualnie sterować odkurzaczem, by posprzątał tylko wskazane miejsca.