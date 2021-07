Od importera do producenta – jak wygląda projektowanie elektroniki w Polsce według Green Cell?

W zależności od stopnia skomplikowania urządzenia, proces od pomysłu do produktu może zająć ponad rok. Dlatego realizujemy średnio 8 projektów jednocześnie. U nas nigdy nie ma nudy.

KR: Dużo pracy i uwagi poświęcacie każdemu etapowi. Jestem ciekaw – który z tych etapów jest dla was najtrudniejszy?

MM: Często nawet najmniejszy detal potrafi być bardzo trudny do obejścia. Widać to nawet w prostych urządzeniach, typu ładowarka lub powerbank, a im bardziej skomplikowany projekt, tym więcej rozwiązań trzeba znaleźć po drodze. Jeżeli jednak miałbym wskazać, co zazwyczaj jest największym wyzwaniem, to chyba komunikacja z fabrykami odpowiedzialnymi za realizację projektów. Przed rozpoczęciem produkcji musimy ustalić dosłownie wszystko – od wykorzystanych komponentów i materiałów, poprzez wymiary, a kończąc na kolorze przycisków. Często dzielą nas tysiące kilometrów, więc musimy porozumiewać się bardzo precyzyjnie. Jednocześnie coraz więcej etapów staramy się realizować w Polsce. Oprócz tego, że tutaj pracuje nasz zespół R&D i przeprowadzane są kontrole jakości, to chcielibyśmy też otworzyć własną fabrykę i promować ideę „Made in Poland”.

Aktualnie mierzymy się również z wielkim wyzwaniem dla całego rynku elektroniki. Po pandemii, jak każdy producent, mamy problem z dostępnością komponentów. To jednak dobra okazja, by wykazać się sprytem i pomysłowością oraz wprowadzić do urządzeń nowe funkcje.

KR: Chiny ciężko pobić pod kątem opłacalności. Chyba więc każdy chciałby zadać to pytanie, dlaczego w ogóle zdecydowaliście się projektować urządzenia u siebie? Nie łatwiej po prostu sprzedawać to, co już zostało zaprojektowane?

MM: Sprzedaż baterii i zasilaczy pod własną marką była dla nas trampoliną do świata producentów, ale teraz głównym motorem napędowym są produkty autorskie – widzimy, jakie akcesoria trafiają na rynek i w naszych projektach staramy się usunąć wszelkie niedoskonałości tych rozwiązań. Green Cell działa od 8 lat i Paweł Ochyński (założyciel i CEO firmy – przyp. red.) od samego początku powtarzał, że tutaj nie chodzi tylko o to, by sprzedawać, tylko by sprzedawane przez Ciebie rzeczy miały dodatkową wartość. Dzięki własnemu zespołowi możemy zaprojektować produkty od zera i stworzyć je w taki sposób, by odpowiadały na wszystkie potrzeby klientów. To niesamowita frajda, a jednocześnie okazja do poprawienia ogólnej jakości produktów na rynku. Cieszymy się, że nasi klienci wymagają coraz więcej, bo zamierzamy ciągle podnosić sobie poprzeczkę, a na uwagi pod naszym adresem odpowiadać kolejnymi innowacjami.