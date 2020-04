Byłem dziś w jednej z aptek w Warszawie, w której to okazało się, że najtańsze maseczki ochronne są, ale w cenie 30 zł i to jednorazowe, oczywiście odpuściłem. Na szczęście będą one do kupienia w każdej placówce Poczty Polskiej na terenie całego kraju najpóźniej do 20 kwietnia. Pierwsze partie maseczek ochronnych dostępne są już w województwie mazowieckim i łódzkim, w kolejnych regionach Polski będą pojawiać się sukcesywnie w tym tygodniu.

Maseczki polskiego producenta Prakt Practical Equipment Sp. z o.o. są wykonane ze specjalistycznej tkaniny MEDICO dającej komfort użytkowania i zapewniającej izolację przed czynnikami zewnętrznymi. Parametry tkaniny umożliwiają jej wielokrotne pranie w temperaturze do 95 st. C (w celu dezynfekcji). Tkanina spełnia wymagania norm: PN-P-84525:1998 i PN-EN ISO 13688:2013–12.

Tkanina, z której wykonane są te maseczki jest odporna na rozdzieranie i ścieranie, charakteryzuje się niską kurczliwością oraz jest łatwa w konserwacji. To ważne, bo każdorazowo po każdym użyciu trzeba ją dezynfekować, od razu po przyjściu do domu.

Cena maseczek ochronnych wielokrotnego użycia, które będą dostępne w placówkach Poczty Polskiej wynosi 9,99 zł za sztukę, ale będziemy mogli zamówić je także w sklepie internetowym Poczty Polskiej w zestawie z pięcioma maseczkami w cenie 49.95 zł. Na tę chwilę jeszcze są niedostępne, ale na stronie widnieje informacja, że planowana jest dostawa na 14-15 kwietnia, więc do czwartku będziecie mieli możliwość zaopatrzenia się w nie. Jeśli się nie uda, do czasu uzupełnienia zapasów można posiłkować się innym zakryciem ust i nosa, gdyż nie ma obowiązku noszenia maseczek, a jedynie właśnie tylko zakrycie tych części twarzy.

Źródło: Poczta Polska.