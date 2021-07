Oculus Quest 2 wycofany ze sprzedaży. Gogle powodują uczulenie

Niestety, wynikom na pewno nie pomoże to, że sprzęt został czasowo wycofany ze sprzedaży. Dlaczego? Powoduje uczulenie na twarzach użytkowników, więc jednak słowo „przyjazny” niespecjalnie tu pasuje. Nieprzyjemna sprawa.

W sieci pojawiły się zdjęcia osób korzystających z gogli, ale nie takie gdzie uśmiechnięci oddają się wirtualnym przygodom. Na czole i dookoła oczu użytkowników można zobaczyć uczulenia, podrażnienia i zaczerwienienia skóry. Mówi się, że to raptem 0,01% posiadaczy sprzętu, ale jednak część przypadków jest dość konkretna. Jeszcze w kwietniu tego roku producent nie widział problemu i twierdził, że nie znalazł żadnych substancji wykorzystywanych w procesie produkcji, które mogłyby negatywnie wpływać na skórę. Minęło jednak kilka miesięcy i zmieniono front, a nawet wstrzymano sprzedaż gogli. Ta ma zostać wznowiona dopiero za miesiąc, w okolicach 24 sierpnia. Urządzenie będzie od tego czasu sprzedawane ze specjalną silikonową osłonką na gąbkę, bo to właśnie ona wywoływała podrażnienia i uczulenia na skórze.

Co z osobami, które też chciałyby dostać taką silikonową osłonkę, ale kupiły swoje gogle wcześniej? Warto zajrzeć na oficjalną stronę producenta, dodatek powinien zostać wysłany za darmo do każdego, kto zgłosi taką chęć.

Oculus w ostatnim czasie podejmuje działania w związku ze zgłoszeniami płynącymi od bardzo niewielkiej liczby użytkowników, dotyczącymi zazwyczaj niewielkich podrażnień skórnych w miejscu, w którym piankowa część podkładki interfejsu Quest 2 styka się ze skórą. Bezpieczeństwo i komfort każdego klienta ma dla nas najwyższy priorytet. W ramach tego zobowiązania oferujemy bezpłatną silikonową nakładkę posiadaczom gogli Quest 2 i zestawu dopasowującego do Quest 2. Dziękujemy, że jesteś naszym klientem, i zapewniamy, że obecnie bardziej niż kiedykolwiek staramy się zapewniać wszystkim bezpieczne niezwykłe przeżycia. Aby zamówić bezpłatną silikonową nakładkę, kliknij lub dotknij „Przejdź do moich urządzeń” poniżej. Jeśli masz więcej pytań, zapoznaj się z odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania tutaj lub skontaktuj się z działem pomocy Oculus

To dość nieprzyjemna sytuacja, nawet jeśli dotyczy tylko małej grupy użytkowników. Oznacza bowiem, że producent nie dołożył odpowiednich starań przy dobieraniu komponentów gogli. I ja rozumiem, że bardzo trudno przewidzieć wszystkie tego typu przypadki, jednak informacje o tym, że sprzęt powoduje uczulenie pojawiały się w sieci już chwilę po premierze i trzeba było czekać kilka dobrych miesięcy by producent ustosunkował się do sprawy i zaproponował jakieś rozwiązanie. Choć silikonowa osłona na gąbce nie brzmi jakoś specjalnie wygodnie, to mam nadzieję, że dla osób, które miały zaczerwienioną skórę, będzie pomocnym rozwiązaniem.

