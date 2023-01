Pyramid Games S.A. odniosło ogromny sukces na Kickstarterze. Polskie studio ma powody do dumy.

Occupy Mars przekonało do siebie użytkowników Kickstartera. 100% celu zdobyte w jeden dzień

Pyramid Games, studio z Lublina, ruszyło wczoraj (tj. 17 stycznia 2023 roku) z kampanią na Kickstarterze, której celem było zebranie 30 tysięcy dolarów. Kwota ma zostać przeznaczona na przedpremierową promocję gry i późniejszy marketing.

Kampania miała trwać 31 dni, do 17 lutego 2023 roku — cel został jednak osiągnięty szybciej, niż zakładali chyba nawet sami twórcy. Po pierwszych dwóch godzinach zostało osiągnięte już 45 procent celu, a zaledwie dzień później podstawowy cel został przekroczony. W momencie pisania tego artykułu polskie studio zdobyło już ponad 105 tysięcy złotych, co bez dwóch zdań jest doskonałym wynikiem.

Pyramid Games już możecie znać, ale przyszłość kształtuje się tylko lepiej

Pyramid Games ma na swoim koncie już takie produkcje jak Rover Mechanic Simulator i Dinosaur Fossil Hunter, lecz deweloper oficjalnie przyznaje, że Occupy Mars jest bez dwóch zdań największą i najbardziej ambitną grą, nad jaką kiedykolwiek pracowali — a sama mechanika otwartego świata jest dla polskiego studia sporym wyzwaniem.

Nad nową produkcją studio z Lublina pracuje od 2017 roku i pojawi się w wersji Early Access niezależnie od wyników tej kampanii (chociaż już wiemy, że te są niezwykle pozytywne), chociaż przebieg tego projektu wpłynie na dalsze losy gry — i niewykluczone, że taki sukces będzie miał przełożenie na dalsze losy Pyramid Games. Ponadto warto wspomnieć, że razem z premierą gry PC planowane jest opublikowanie gry mobilnej Occupy Mars: Colony Builder we wczesnym dostępie na Android i iOS.

Czym jest Occupy Mars?

Skupmy się na tym, czym w ogóle jest gra, która w ciągu ostatniej doby zrobiła tyle szumu na Kickstarterze. Occupy Mars — jak sam tytuł zdradza — skupia się na kolonizacji Marsa. Jak już wcześniej wspomniałem, spotkamy się tutaj z wielkim, otwartym światem. W dużym skrócie naszym celem jest zbudowanie swojej własnej bazy oraz jej ulepszanie, odkrywanie nowych regionów Czerwonej Planety, wydobywanie surowców, pozyskiwanie wody, wytwarzanie tlenu, uprawianie roślin i naprawianie popsutych części maszyn. Za tymi wszystkimi elementami stoi jednak mnóstwo rozbudowanych mechanik.

Poza budowaniem samej bazy musimy zadbać o energię elektryczną, co będziemy robić między innymi poprzez budowanie szklarni, pojemników z tlenem i generatorów paliwa, a potem połączenie rur i kabli, pamiętając o zachowaniu przy tym odpowiedniego porządku. Te elementy pomogą nam również w przetrwaniu pod względem produkowania własnej żywności.

Odkrywanie różnych regionów Marsa nie jest tylko w celach eksploracyjnych, lecz służy przede wszystkim do poszukiwania cennych zasobów, odkrywania terenów kopalnych i znalezieniu najlepszego miejsca na wybudowanie całego miasta. Po nowej planecie nie będziemy jednak wyłącznie biegać pieszo, a na dostępnych zrzutach ekranu widać, że twórcy przygotowali dla nas trochę niespodzianek. Poza masą rozrywki stoi więc przed nami prawdziwe wyzwanie — w końcu sytuacja na Czerwonej Planecie jest zdecydowanie inna, niż w przypadku Ziemi, do której zdążyliśmy się już przyzwyczaić. Będziemy musieli więc nauczyć się nowych standardów i robić wszystko by przetrwać i po prostu skolonizować całego Marsa.

Brzmi ciekawie? Jak najbardziej. Grafika również wygląda nieziemsko (hehe), a klimat jest niepodrabialny. Czekacie na wersję we wczesnym dostępie? Dajcie znać w komentarzach.

Źródło: Occupy Mars / Kickstarter