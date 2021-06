Bez Jamesa Wana to nie jest „Obecność”

Stojący za kamerą Michael Chaves nakręcił jeden ze spin-offów serii Obecności, czyli „Topieliska. Klątwy La Llorony”. Ci, którzy liczyli na to, że tamten film był szansą na doszlifowanie warsztatu reżysera, a w trzeciej odsłonie „Obecności” pokaże na co go naprawdę stać, będą srogo zawiedzeni. Chaves korzysta z tych samych tricków i schematów, które znamy od lat, a które nie odgrywały głównej roli w poprzednich częściach serii. Tym razem najczęściej, by nie powiedzieć nagminnie, wykorzystywano trick znany jako jump scare – nagłe ukazanie strasznego zdarzenia. To na nim oparto grozę w każdej z kluczowych scen, jakby twórcy zapomnieli, że „Obecność” potrafiła wprowadzi widza w trans swoim klimatem i atmosferą. Oczywiście w poprzednich filmach James Wan również sięgał po dość proste zabiegi, ale robiono to z umiarem i odpowiednim balansem, które dawały znakomite efekty.

Ta historia zasługiwała na znacznie więcej

Problemem „Obecność 3: Na rozkaz diabła” jest także scenariusz, który może nie jest do końca przewidywalny, ale sprawia, że prowadzone przez Warrenów śledztwo blednie i przestaje być aż tak ciekawe. To, co mogło być jasnym punktem całości, czyli rozprawa dotycząca młodego mężczyzny o zabójstwo, nie została w ogóle ukazana. Próba wytłumaczenia sądowi i ławie przysięgłych takich zagadnień jak opętanie i egzorcyzmy byłaby czymś zupełnie świeżym, a skoro idealnie zazębiała się z głównym wątkiem, to w mojej ocenie nie powinna być pominięta.