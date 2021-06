NVIDIA GeForce RTX 3080Ti

GeForce RTX 3080Ti był spodziewany już od premiery pierwszych kart z serii Ampere, ale trochę musieliśmy na niego poczekać. Technicznie to niemal identyczny układ jak RTX 3090, z tym że wyposażony w mniejszą ilość pamięci VRAM, której jest tutaj 12 GB. Poza tym do dyspozycji mamy 10240 procesorów CUDA, 320 rdzeni Tensor oraz 80 jednostek RT. W połączeniu z taktowaniem bazowym na poziomie 1440 MHz (1665 MHz w trybie boost) karta nie powinna mocno odstawać od topowego modelu, ale będzie przy tym lepiej wyceniona, bo oficjalnie na 1199 USD, co w Polsce powinno przełożyć się na około 5600 PLN. Karta będzie miała ograniczone możliwości kopania kryptowalut, więc można mieć nadzieje, że cena nie będzie mocno zawyżona, ale na kwotę rekomendowaną raczej nie ma co liczyć.