Co z Androidem? Tutaj możemy skorzystać z aplikacji Edison Mail, która wspiera konta OnMail.com. Dzięki temu też możemy sprawdzić ustawienia naszego konta i parametry niezbędne do konfiguracji naszej poczty w dowolnym innym kliencie, czy to mobilnym czy desktopowym.

Konto jan.kowalski@onmail.com założyłem dla testów, ale już usunąłem – jest wolne.

Nowe konto za darmo możecie założyć pod tym adresem. Aplikacja mobilna OnMail do pobrania jest z App Store, a Edison Mail z Google Play i również z App Store.