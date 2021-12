Skype był dla mnie od zawsze wyjątkowym komunikatorem, bo z większością osób, z którymi rozmawiałem za jego pośrednictwem, niezbędne było uprzednio się umówić na rozmowę. Mało kto posiadał uruchomioną aplikację przez cały czas, więc niemożliwe było zadzwonienie do kogoś tak po prostu - najczęściej planowano takiego audio-/wideorozmowy, ale faktem jest, że nikt nie myślał o alternatywie. Dziś sytuacja jest zgoła inna, co pokazują też filmy i seriale, gdzie chyba najczęściej padającą nazwą jest FaceTime w odniesieniu do rozmów online, a nie Skype, jak bywało to kiedyś.

Komunikator Microsoftu ma też pod górkę z powodu bezpośredniej wewnętrznej konkurencji. Firma z Redmond usilnie promuje Teamsy, także jako komunikator prywatny, ale udział użytkowników sięgających po niego w takim kontekście jest chyba znikomy - edukacja i biznes to wciąż najczęstsze przyczyny wykorzystania Teamsów. To jednak wcale nie oznacza, że Microsoft zamierza zrezygnować ze Skype'a, czemu dały wyraz ostatnie deklaracje, a także aktualizacje.

Odświeżony Skype trafia na Androida i iOS-a

Ta najnowsza, która trafiła na urządzenia mobilne, pokazuje, że Microsoft planuje uczynić Skype'a równie fajnym i kolorowym komunikatorem, co wszystkie inne. Interfejs został rozjaśniony, wprowadzono więcej różnych barw (jako tło lub avatary), a widoki rozmów tekstowych, audio oraz wideo są zdecydowanie bardziej nowoczesne. Trzeba przyznać, że odświeżony Skype wypada naprawdę korzystnie, choć część nowinek jest ewidentnie inspirowana najważniejszymi konkurentami, jak Messenger czy WhatsApp. Chociaż są obszary, gdzie Skype okazuje się być nieco bardziej prokonsumencki, bo pozwala zmienić dźwięki powiadomień w aplikacji, czego do tej pory unika najpopularniejszy chyba w naszym kraju Messenger.

Aktualizacja Skype'a na iOS i Androida jest już dostępna w App Store i Google Play - jeśli nie pobrała i zainstalowała się samoczynnie, to możecie odwiedzić sklep i zrobić to manualnie.