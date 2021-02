2. miejsce w ofercie Opla w Europie, a w Polsce 3. miejsce – taką pozycję ma Crossland X w statystykach sprzedaży. Nie ma więc wątpliwości, że jest to ważny model tego producenta i też najważniejszy powód, by zmiany dotyczące wyglądu czy funkcjonalności we wprowadzanym właśnie „liftingu” nie były zbyt duże. Dlatego też Opel Crossland 2021 (teraz już bez „X”) pozostał tym samym, zaskakująco przestronnym crossoverem tej wielkości, a zmiany dotyczą głównie detali jak nieco zmieniony przedni pas, który nawiązuje do nowej stylistyki Opla. Nie da się jednak ukryć, że nie jest to samochód, który emocjami podbije nasze serca. To auto jest do bólu praktyczne, co jest jego bardzo dużą zaletą. Przejdźmy więc do szczegółów.