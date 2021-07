Oto nowy Opel Astra, czyli Peugeot 308 w przebraniu Corsy A

Opel Vizor, czyli nawiązanie do historii

Patrząc na zdjęcia nowego Opla Astry niemal natychmiast przypomniała mi się Corsa A, ta pierwsza przed liftingiem produkowana od 1982 roku. Nie wiem skąd to skojarzenie, bo przecież na rynku jest już kilka SUVów Opla z podobnym designem pasa przedniego, ale w Astrze nasuwa mocno takie „retro” spojrzenie. I jak zwykle, jednym będzie to odpowiadać, a innym nie. Ja chyba należę do tej drugiej grupy bo generalnie wygląd nowego modelu nie za bardzo mi odpowiada. Do tej pory Astra była taka trochę nijaka, trudno było wytknąć jej jakieś stylistyczne braki ale nie miała też charakterystycznych elementów. Teraz się to zmieniło, zobaczymy czy z korzyścią dla marki.