Nissan Qashqai – 3. generacja może się podobać

Nissan nie za często odświeża swojego crossovera, wystarczy wspomnieć, że najnowszy model to dopiero 3. generacja. Nie przeszkadza mu to w jednak osiągać świetnych wyników sprzedaży, a przez wielu uznawany jest jako prekursor segmentu, który zdobył ogromną popularność w Europie. Odświeżona wersja również powinna cieszyć się sporą popularnością, bo auto z pewnością może się podobać. Nowy front bardzo przypomina koncept Ariya, który ma jeszcze w tym roku trafić do produkcji. Agresywna linia świateł do jazdy dziennej nadaje mu charakteru. Podobnie jak ciekawe połączenia kolorystyczne, z czarną górną częścią nadwozia.