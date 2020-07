W ofercie pojawi się też kilka wersji z napędem na 4 koła – e-4ORCE, nawet z mniejszym pakietem baterii. Wtedy co prawda spada pojemność bagażnika, ale w podstawowej odmianie z bateriami 65 kWh moc silników rośnie do 278 KM, a przyśpieszenie do 100 km/h spada do 5,9 sekundy. Niestety spada też zasięg, do 340 km. Z bateriami 90 kWh moc silników elektrycznych wzrasta do 305 KM, a zasięg rośnie do około 460 km. Topowa odmiana zaoferuje moc aż 394 KM, moment obrotowy 600 Nm oraz przyśpieszenie do 100 km/h w czasie 5,1 sekundy. To lepszy wynik niż sportowy model 370Z. Zasięg ma wynieść 400 km, a prędkość maksymalna zostanie ograniczona do 200 km/h.