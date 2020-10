Maciej Orłowski, Product Owner newonce odpowiedzialny za projekt nowej platformy:

Wymyślona przez nas platforma zakładała zbudowanie złożonego i uniwersalnego rozwiązania, zintegrowanego z kilkoma zewnętrznymi bazami danych. „Pod maską” musiało wydarzyć się naprawdę sporo – od migracji ponad 7000 jednostek contentowych z dotychczasowych serwisów, przez integrację z platformą do nadawania radia i naszym hubem podcastowym, aż po zautomatyzowanie budowy bazy muzycznej oraz powiązanie tych rekordów z wcześniej wspomnianymi treściami (artykuły, podcasty, wideo). Dzięki wypracowanemu razem z EL Passion agile’owemu podejściu do budowania produktu, możemy sprawnie dalej rozwijać to medium i już w następnych tygodniach wypuszczać w świat kolejne funkcjonalności, zaplanowane na naszej roadmapie.

Po zalogowaniu na konto będzie można spersonalizować wyświetlane artykuły, a także zapisać je do odczytania na później w osobnej zakładce. Z kolei, jeśli chodzi o podcasty i audycje radiowe, będzie można je dodawać do obserwowanych. W aplikacji mobilnej czy na stronie internetowej, założenie konta umożliwia przejście do trybu ciemnego.

Magdalena Sielachowicz-Nowakowska, Head of Marketing, Samsung:

Partnerstwo Samsung i newonce to efekt wyznawania podobnych wartości. Taka współpraca pozwala nam wspólnie zmieniać zastany porządek, a to lubimy bardzo. Platforma newonce to coś, czego jeszcze na taką skalę nie było na polskim rynku, mocno kibicujemy takim pionierskim pomysłom.

Partnerem strategicznym nowej platformy został Samsung. Z portalu newonce.net na dziś korzysta 700 000 użytkowników, którzy generują 5 000 000 odsłon miesięcznie, natomiast internetowe newonce.radio słucha obecnie 860 000 słuchaczy miesięcznie, między innymi na 135 000 zainstalowanych aplikacji mobilnych. Od teraz oba serwisy dostępne będą na stronie newonce.net oraz w aplikacji mobilnej na iOS i Google Play.

Źródło: newonce.media.