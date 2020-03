Nowy iOS 13.4 to szereg nowości i poprawek. Czy warto zainstalować?

iOS 13 okazał sie trochę pechową aktualizacją systemu dla mobilnych urządzeń Apple. Od dnia oficjalnej premiery firma musiała regularnie udostępniać pomniejsze uaktualnienia, które pojawiały się nawet z dnia na dzień, by naprawić nieprzewidziane błędy i problemy w działaniu niektórych funkcji systemu. Później nadeszła pora na miks poprawek i nowości, a iOS 13.4, który został udostępniony publicznie wczoraj wieczorem, wprowadza szereg usprawnień, wśród których znajdują się takie, które na pewno zostaną uznane za przydatne przez wiele osób.

Co nowego w iOS 13.4?

Aplikacja Pliki to jedna z kluczowych nowości ostatnich miesięcy, ale Apple stale rozbudowuje jej możliwości. Od teraz z jej poziomu będzie można włączyć udostępnianie folderów oraz ograniczyć dostęp dla konkretnych osób. W ramach uprawnień można też doprecyzować, które osoby będą mogły dokonywać zmian, a które będą mogły jedynie wyświetlać lub je pobierać. W aplikacji Mail dodano zawsze widoczne w widoku rozmowy ikony do narzędzi usuwania, przenoszenia i odpowiadania, a w przypadku CarPlay pojawiła się obsługa aplikacji firm trzecich na pulpicie oraz wyświetlanie informacji w trakcie połączeń. Dla użytkowników VPN-ów dodano informację o rozłączeniu takiego połączenia na pasku statusu (dotyczy urządzeń z ekranami z wcięciem, jak iPhone X i nowsze).

Posiadacze iPadów na pewno będą zadowoleni z wprowadzenia obsługi touchpadów i myszek w nowym iPadOS. Pojawienie się kursora sprawia, że iPad jeszcze bardziej niż kiedykolwiek wcześniej przypomina klasycznego laptopa, na którym można pracować za pomocą klawiatury i gładzika. Te można podłączać do tabletu za pomocą Bluetootha lub przewodowo z użyciem odpowiednich przejściówek. Pierwsze reakcje na dodanie kursora w iPadOS są pozytywne, choć do obsługi niektórych funkcji (przełączanie aplikacji w Slide Over) trzeba przywyknąć.

Pełna lista zmian i nowości w iOS 13.4 obejmuje:

Memoji

Dziewięć nowych naklejek Memoji, w tym „uśmiechnięta twarz i serca”, „złożone dłonie” oraz „imprezowa twarz”

Pliki

Udostępnianie folderów na iCloud Drive z aplikacji Pliki

Możliwość udzielania dostępu tylko osobom, które zostały zaproszone, lub wszystkim, którzy mają łącze do folderu

Uprawnienia pozwalające określać, kto może dokonywać zmian i wysyłać pliki, a kto tylko wyświetlać i pobierać pliki

Mail

Zawsze widoczne w widoku rozmowy narzędzia usuwania, lub przenoszenia wiadomości, odpowiadania na nie lub redagowania

Automatyczne szyfrowanie odpowiedzi na zaszyfrowane wiadomości email (wymaga skonfigurowania S/MIME)

App Store z Apple Arcade

Obsługa uniwersalnych zakupów: dowolną zgodną aplikację opracowaną osobno na iPhone’a, iPoda touch, iPada, Maca oraz Apple TV wystarczy kupić tylko raz

Lista ostatnich gier Arcade na karcie Arcade, która ułatwia kontynuowanie gry na iPhonie, iPodzie touch, iPadzie, Macu lub Apple TV

Widok listy zawierający wszystkie gry

CarPlay

Obsługa aplikacji do nawigacji innych firm na pulpicie CarPlay

Wyświetlanie informacji w trakcie połączeń na pulpicie CarPlay

Rzeczywistość rozszerzona (AR)

Obsługa odtwarzania dźwięku w plikach USDZ przez funkcję AR Quick Look

Klawiatura

Predykcje wpisywania w języku arabskim

Uaktualnienie zawiera także poprawki błędów i inne udoskonalenia, w tym: