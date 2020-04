Google Chromecast to świetne urządzenie, przede wszystkim dla osób, które mają dobre telewizory, ale ze słabymi funkcjami smart. Nowa generacja ma być niby jeszcze lepsza, ale przez obecność na pokładzie AndroidTV, jakoś nie jestem przekonany.

Plotek na temat nowego Google Chromecast było już kilka, tym razem jednak informacje pochodzą z dokumentów certyfikacyjnych na stronie tajwańskiego urzędu NCC. Obok samego Chromecasta opatentowano również pilota zdalnego sterowania.

Niestety, wspomniane dokumenty nie zawierają zdjęć, ani grafik, więc dalej nie wiemy jak nowy Google Chromecast Ultra i pilot do niego będzie wyglądał. Podobno jednak ma posiadać mikrofon, co jak możecie się domyślić może wiązać się z obsługą Asystenta Google, szczególnie że ma się na nim znaleźć dedykowany asystentowi przycisk.

Wizualnie spodziewane są jedynie drobne kosmetyczne zmiany i duże podobieństwo do trzeciej generacji Chromecasta, jest jednak jedna nowość, do której póki co nie jestem przekonany. Chodzi o AndroidTV, na którym nowe urządzenie będzie bazować. Ja wiem, że kiedy za ten system (niezależnie od jego rodzaju) bierze się samo Google, wszystko działa lepiej niż u innych firm, ale mam tak złe doświadczenia z AndroidTV, że nie jestem w stanie wyzbyć się strachu przed powtórką z festiwalu irytacji. Pozostaje tylko trzymać kciuki, że ta wersja systemu będzie na Google Chromecast Ultra działać idealnie, czyli tak, jak powinna na każdym telewizorze i przystawce, do których została wgrana.

źródło