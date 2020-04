Czy Galaxy Fold 2 zostanie królem składanych smartfonów?

Pandemia koronawirusa położyła się cieniem na wielu premierach smartfonów. Producenci bali się o możliwości produkcyjne, dostępność części, ale i samą sensowność sprzedaży w tak czasie w którym ludzie raczej ograniczają wydatki. Na szczęście (w końcu trzeba dostrzegać jakieś pozytywy!) widzimy, że premiera goni premierę, a przecieków nam raczej prędko nie zabraknie i tak przechodzimy do Galaxy Fold 2.

Wiele firm ogranicza koszty i zaciąga hamulec w obszarach, które nie są niezbędne do prawidłowego i zdrowego prowadzenia działalności. Samsung zdaje się niczego sobie z tego nie robić i uważa, że składane smartfony są dla nich bardzo ważne bo niczego nie zamierzają zwalniać w tym zakresie.

Galaxy Fold 2 nadchodzi!

Powoli zaczynamy wiedzieć coraz więcej na temat flagowego składaka od Samsunga. Pierwszy Galaxy Fold był przyjęty nadspodziewanie dobrze. Owszem posiada on ogromną ilość wad o których bardzo chętnie pisałem, ale wasze komentarze i ogólnie opinie użytkowników wskazują na to, że jest to lepsze urządzenie niż się może wydawać. Dlatego bardzo namiętnie śledzę doniesienia na temat drugiej wersji.

Weźmy pod uwagę, że etap na którym znajduje się ten segment urządzeń sprawia, że łatwo jest robić duży progres. Wczesne prototypy mają dużo wad, które są bardzo łatwe do nazwania i sprecyzowania. Dzięki temu producenci mogą dokonywać niemal skokowych postępów przy zachowaniu dużo niższych kosztów niż ma to miejsce w przypadku tradycyjnych smartfonów. Myślę, że właśnie takiego skoku możemy się spodziewać przy okazji Galaxy Fold 2.

Oczywiste jest, że większość zmian będzie dotyczyć głównego (składanego) wyświetlacza. W końcu to gwóźdź programu w tym całym przedstawieniu. Wszystko kręci się wokół tego giętkiego wyświetlacza.

Pierwsza zmiana ma dotyczyć rozdzielczości, która wzrośnie z 2152 x 1536px do 2213 x 1689px. Równocześnie przekątna ma zmaleć! Tak tak, dobrze czytasz. Nie wzrośnie, a zmaleje z 7,59″ do 7,3″ co sprawi, że znacząco wzrośnie współczynnik dpi (dots per inch) z 362 do 372. Kolejna zmiana w zakresie ekranu będzie dotyczyć jego odświeżania. Wynik poprzedniej generacji wynosił 60Hz, a Galaxy Fold 2 ma zamiar zrównać się z tym znanym z Samsunga Galaxy S20 i dobić aż do 120Hz. Czy bateria to udźwignie? Oto jest pytanie!