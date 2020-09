Mamy już połowę września, Facebook nadal informuje, że klasyczna wersja Facebooka od września nie będzie już dostępna, jednak nadal umożliwia powrót do starej wersji.

Nie wiem czy to straszak czy losowy zakres czasowy, ale u mnie wyświetla się już informacja, że do starej wersji Facebooka mogę wrócić jeszcze tylko na 48 godzin. Więc jeśli też tak macie, to koniec już bliski. Nie lękajcie się jednak, w sieci jeśli jest zapotrzebowanie – znajdzie się i rozwiązanie.

W poprzednim wpisie o nowym Facebooku przewidywałem, że prawie natychmiast powinny się pojawiać rozwiązania przywracające stary wygląd Facebooka. Tak też się stało. Już pojawiło się rozszerzenie do przeglądarki Google Chrome, które przywróci Wam stary wygląd.

Rzeczywiście jest to stara wersja 1:1, ten sam układ strony, ten sam panel z kontaktami do znajomych.

Rozszerzenie pobierzecie z Chrome Web Store pod tym adresem. Jeśli chcecie spróbować innego rozwiązania do zmiany wyglądu Facebooka, o którym pisałem już Wam poprzednio, potrzebne będzie Wam narzędzie Stylish i rozszerzenie do Google Chrome lub Firefoksa, w zależności z jakiej przeglądarki korzystacie. Na stronie z opcją zmiany wyglądu Facebooka, znajdziecie mnóstwo gotowych modyfikacji tego serwisu.

Myślę jednak, że to rozszerzenie przypadnie Wam do gustu, dawno nie spotkałem się z takimi wysokimi opiniami i ocenami w tym sklepie i to przy znacznej grupie użytkowników tego rozwiązania.