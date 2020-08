Chodzi mi o to, że profile ludzi na LinkedIn są powiązane z ich profesją, ci zachowują się non-stop jakby byli… w pracy. Jakby na swoim prywatnym profilu reprezentowali firmę w której pracują. Dlatego też świat LinkedIna jest tak różny i bardziej odległy od realnego, jak to tylko możliwe. Ludzi starają się tam bowiem zawsze i wszędzie zaprezentować najlepsze wersje siebie, pochwalić się swoją wiedzą z danego zagadnienia, bądź też – po prostu pokazać się dla buszujących po serwisie rekruterów. I dlatego właśnie większość postów i dyskusji które się tam znajdzie przypomina mi rozmowę kwalifikacyjną. Nie znajdziesz tam treści poruszających, wzbudzających emocje czy w jakikolwiek sposób kontrowersyjnych. Są za to wyprane do granic cytaty bogatych ludzi, porady, jak być bardziej efektywnym czy zbierane w pękach „klucze do sukcesu”. W ten właśnie sposób

LinkedIn odjechał całkowicie rzeczywistości

Gdybym miał wymieniać, jak cudowni ludzie znajdują się na tym portalu, nie starczyłoby mi na to prawdopodobnie czasu. Mamy tam więc pracodawców, dla których pracownik jest największym dobrem. Mamy managerów dla których work-life balance jest świętością i którzy wiedzą o mocnych i słabych stronach oraz zainteresowaniach każdego w swoim zespole. Mamy klientów, którzy gotowi są docenić wysoką jakość i zapłacić za nią odpowiednią kwotę. Mamy sprzedawców, którzy edukują klientów. Jest to świat w którym studenci dzwoniący z call center nie są irytujący – są „kluczową wartością w rozwoju sprzedaży”. Jest to świat w którym nikt nie kwestionuje potrzeby istnienia coachów, a wręcz chwali się ich, bo każdy chce się rozwijać. Ba, pojawiają się tam nawet coachowie, którzy uczą innych jak coachować. Jest to piękny świat w którym fakt tego, że zostało się z dnia na dzień bez pracy przez grupowe zwolnienia jest „okazją do podjęcia nowych wyzwań”. Jest to cudowny świat w którym biznesy zakłada się nie po to, by zarabiać pieniądze, ale z misji, pasji i zapału, nawet jeżeli mówimy o przedsiębiorstwie wodno-kanalizacyjnym.