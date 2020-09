MS Teams przez długi czas był usługą do…no właśnie, nie do końca chyba było wiadomo do czego. Teoretycznie miał konkurować ze Slackiem i posiada odpowiednie funkcje do tego, ale trochę mu brakuje. Z kolei na nazwanie go aplikacją do wideokonferencji posiada stanowczo za dużo dodatków. Dopiero po prezentacji najnowszych narzędzi jakie zagoszczą w MS Teams zrozumiałem czym ten produkt się stanie.

Poznajcie centrum kontroli firmy przyszłości

Ok ok, może delikatnie z tym nagłówkiem przesadziłem, ale z drugiej strony trochę tak to wygląda. Microsoft na swojej konferencji Ignite podzielił się tym, co w najbliższych miesiącach zostanie dodane do ich platformy. Wszystko, podkreślam wszystko jest skupione na sprawieniu, że ciągła praca zdalna stanie się trochę przyjemniejsza / znośniejsza (wybierz, które słowo lepiej określa Twoje podejście do tematu).

MS Teams zostanie zintegrowane w narzędziami MyAnalytics oraz Wokrplace Analytics. To usługi, które pozwalają na poprawę wzorców pracy. Dbają o takie rzeczy jak zachowanie odpowiedniego poziomu skupienia, poziom stresu, odpowiedni balans między życiem prywatnym i zawodowym. Managerom pomagają na lepszą kontrolę celów i sposobu ich realizacji. Wszystko to i wiele więcej, zostanie upchnięte w ramach MS Teams.

Co więc otrzymujemy? Platformę do komunikacji asynchronicznej wspierającej wideokonferencje, która na dodatek jest w pełni zintegrowana ze wszystkimi kluczowymi narzędziami z pakietu Office. Wirtualnego konsultanta, który zadba o to abyśmy w ferworze korporacyjnej walki nie zapomnieli o własnym zdrowiu i kondycji. Cyfrowego asystenta, który przypomni managerom o ich pracownikach, który podpowie jak i kiedy o nich zadbać. Wszystko po to, aby lepiej się nam pracowało, aby nasze dni i tygodnie w pracy mijały przyjemniej oraz aby nasz szef lepiej o nas zadbał. Brzmi ciekawie.

Co nowego w MS Teams

Dobra, zarysowałem ogólny kształt, teraz przejdźmy do konkretów.

MS Teams będzie wspierać budowanie i utrzymywanie relacji. Sprawi, że ustawianie spotkań 1-na-1 będzie jeszcze szybsze i prostsze. MS Teams dzięki analizie naszej pracy, kalendarza, itp. będzie wspierać nas w budowaniu nawyku pełnego skupienia i wpadania w rytm nieprzerwanej pracy. Aplikacja będzie pilnować abyśmy nie zapchali sobie kalendarza spotkaniami. Będzie podpowiadać o planowaniu i robieniu odpowiednich przerw w celu minimalizowania ryzyka wypalenia się. Udostępniona zostanie funkcja wirtualnego dojazdu do pracy, która ma pomóc nam płynniej wejść w codzienny rytm. Dla wielu osób, które przeszły na pracę zdalną to właśnie ten nagły przeskok z „domu do pracy” powoduje duży dyskomfort. To odpowiedź na ich problemy. Integracja z usługą Headspace. Dla tych, którzy jej nie znają – jest to produkt uczący i wspierający nawyk codziennej medytacji. Gorąco polecam go wszystkim, którzy chcą spróbować tej formy relaksu / samodoskonalenia. Headspace wprowadzi narzędzia, których celem będzie analiza naszego nastroju, samopoczucia i pomoże utrzymać nasz umysł w dobrej kondycji.

Podpowiedzi wynikające z analizy naszej pracy i samopoczucia zagoszczą również w Outlooku. To bardzo dobra wiadomość, bo wiele osób zaczyna swój dzień właśnie od sprawdzenia poczty czy to na telefonie, czy komputerze. Otrzymamy podpowiedzi na temat tego z kim warto się skontaktować, do jakich spotkań powinniśmy się przygotować i o czym powinniśmy pamiętać. Miły dodatek.

Nowości to duże zmiany dla managerów

Mnie szczególnie interesuje Manager insights. To zbiór narzędzi, które pozwolą przełożonym na analizę pracy swojego zespołu. Wiem, że brzmi to trochę jak skrócenie smyczy i kontrola, ale wydaje mi się, że to narzędzie ma wielką i pozytywną moc.

Manager będzie mógł analizować takie elementy jak: efektywność spotkań, czas poświęcony na pracę w głębokim skupieniu, budowanie relacji, ale również ilość przepracowanych nadgodzin. Oczywiście z jednej strony może zostać to wykorzystane jako narzędzie opresji i dociskanie śruby, ale wiem, że rozsądny przełożony dzięki takim danym naprawdę zadba o swój zespół.

Nowe narzędzia ustawione są zgodnie ze strukturą firmy. Wychodzimy od prywatnych podpowiedzi dla każdej osoby, następnie przechodzimy do przełożonego zespołów, a na samej górze mamy analizę z perspektywy organizacji. Na najwyższym poziomie firma otrzyma wgląd w realizację celów, progres, jakie jest ryzyko wypalenia u poszczególnych osób, czy organizacja utrzymuje odpowiednie relacje z klientami. To naprawdę ciekawe dane i jestem zafascynowany tym jak dużo uwagi włożono w odpowiedni design.

Microsoft idzie na całego

Zanim przejdę dalej muszę wyraźnie zaznaczyć, że do wszystkich tych dodatków dostęp będą mieli Ci użytkownicy, którzy są w organizacjach posiadających produkty MyAnalytics oraz Workplace Analytics. Dodatkowo niektóre z wymienionych przeze mnie funkcji bazują na Cortanie tak więc w Polsce możemy mieć ograniczone możliwości korzystania z tego wszystkiego.

Nie zmienia to jednak faktu, że Microsoft tworzy wyjątkowy produkt i MS Teams może naprawdę stać się potężnym narzędziem, z którego firmy będą chciały korzystać, a nie będą korzystać, bo i tak go mają. Skoro Slack bał się ich wcześniej to teraz powinien bać się jeszcze bardziej.

Asynchroniczna komunikacja to tylko wycinek tego co ten kombajn daje. Dodatkowo to wyraźnie pokazuje w jakim kierunku Microsoft zmierza. Wspieranie pracy zdalnej, dbanie o ludzi, pomoc w dostarczaniu kluczowych danych. Mam tylko nadzieje, że jak najwięcej z tych rzeczy będzie dostępnych u nas.