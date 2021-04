Game Pass – jeden abonament na ponad 200 gier

Game Pass to abonament Microsoftu, które daje w tej chwili dostęp do ponad 200 gier na platformy PC, Xbox oraz w niektórych przypadkach również w chmurze xCloud. Standardowa cena to 39,99 PLN miesięcznie, za które otrzymujemy dostęp do wielu uznanych tytułów. Co miesiąc w usłudze pojawiają się nowe gry, ale znikają też stare, dlatego warto śledzić informacje w mediach społecznościowych. W kwietniu do usługi trafi niewątpliwy hit ostatniej dekady, czyli GTA V, więc jeśli jeszcze nie mieliście okazji zagrać, to będzie ku temu świetna okazja.

I daty:

🚗Grand Theft Auto V – 8 kwietnia

🏒NHL 21 – 12 kwietnia

⚾️MLB The Show 21 – 20 kwietnia

🧟Zombie Army 4: Dead War – 8 kwietnia

🐭Disneyland Adventures – 8 kwietnia

🎈RUSH: A Disney Pixar Adventure – 8 kwietnia

🌧️Rain On Your Parade – 15 kwietnia

🤠Pathway – 15 kwietnia — Xbox Polska (@XboxPL) April 6, 2021

GTA V pojawi się w usłudze już w czwartek, 8 kwietnia, wraz z Zombie Army 4: Dead War, Disneyland Adventures oraz Rush: A Disney Pixar Adventure. 12 kwietnia pojawi się NHL 21, 15 kwietnia Rain on your Parade oraz Pathway, a 20 kwietnia MLB The Show 21. Inne warte uwagi gry jakie obecne dostępne są w usłudze to między innymi Control, Frostpunk polskiego studia 11bit Studios, Forza Horizon 4 i Forza Motorsport 7, F1 2019, seria Halo oraz Gears of War, a także Metro Last Light Redux.