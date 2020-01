ThinkPad X1 Fold to naprawdę ciekawy pomysł, który robi duże wrażenie przede wszystkim pod względem rozmiarów i finalnej mobilności. Notebook, którego można złożyć i wrzucić do kobiecej torebki? Dla mnie bomba, choć oczywiście torebek nie noszę. Przekątna ekranu to 13,3 cala, ekran jest dotykowy i zginany – na pierwszy rzut oka podobnie jak w nowej Motorola Razr. Tak, jak bywa w tego typu konstrukcjach, na przestrzeni zgięcia widać trochę lekką falę, ale nie jest to na tyle dostrzegalne, by psuło przyjemność z obcowania z ekranem. Komputer wykonano z lekkich stopom metali i włókna węglowego, a potem wsunięto do skórzanego etui. W środku procesor Intel Core z Intel Hybrid Technology (ma pojawić się na rynku dopiero w połowie 2020 roku), Windows 10, choć w przyszłości sprzęt ma być sprzedawany z Windowsem 10X.

Jakość obrazu jest bardzo dobra, a to za sprawą wykorzystania panelu OLED. Sprzętu można używać na różne sposoby – z tyłu wbudowano podpórkę, więc komputer da się postawić, a następnie podpiąć do niego klawiaturę Bluetooth Mini Fold Keyboard. Najciekawszy jest jednak sposób jej przenoszenia. Otóż umieszcza się ją na jednym z ekranów (doczepia się do nich magnesami), składa i zamyka pomiędzy wyświetlaczami. Później tak złożoną konstrukcję wrzuca do plecaka lub torebki – co bardzo fajne, klawiatura zaczyna się wtedy ładować.

Komputer wciąż wygląda trochę jak prototyp, ale Lenovo mówi o wprowadzeniu go do sprzedaży w połowie 2020 roku. W jakiej cenie? Około 2500 dolarów, czyli przynajmniej 10 tysięcy złotych. Bardzo dużo, traktowałbym ThinkPad X1 Fold raczej jako ciekawostkę, przynajmniej na razie.

Lenovo Ducati 5 – laptop dla miłośników motocykli

Od jakiegoś czasu Lenovo pomaga technologicznie włoskiemu producentowi motocykli, firmie Ducati. Ma to się odbić pozytywnie w sektorze wyścigów. Ale na bazie tej współpracy powstał również komputer, laptop Ducati 5. W środku Intel Core i5-1035G1, 8GB pamięci RAM i dysk o pojemności 1TB. Ekran fullHD o przekątnej 14 cali i jasności 300 nitów, głośniki wspierające Dolby Atmos i aluminiowa obudowa brandowana grafikami Ducati. Z takim logo spodziewałbym się raczej ultraszybkiego sprzętu stawiającego przede wszystkim na wydajność, do tego dość wysoko wycenionego. Mówi się jednak o cenie niecałych 4 tysięcy złotych, a jak widzicie po podzespołach, o wyścigowej wydajności możemy raczej zapomnieć. Ale dzięki grafikom komputer wygląda dość ciekawie i oryginalnie.











Lenovo dla graczy, czyli seria Legion

Lenovo nie zapomina o graczach, dla których swego czasu stworzyła specjalną serię sprzętów pod nazwą Legion. Jednym z jej nowych przedstawicieli jest smukły i zgrabny laptop Legion Y740S, którego bateria ma wystarczyć nawet na osiem godzin działania. Wiadomo, że tego typu rzeczy trzeba sprawdzić samemu i jeśli będzie ku temu okazja na pewno to zrobię – szczególnie, że przy gamingowych laptopach wszystko zależy od obciążenia komputera i raczej tego typu wyniki nie są możliwe przy uruchomionej grze.