DigiDog, jak nazwano policyjnego Spota, pojawił się na ulicach Nowym Yorku w zeszłym roku i wzbudził od razu ogromną sensację. Co prawda służby policyjne, szczególnie w bogatszych krajach, używają robotów od kilkudziesięciu lat, ale pojawienie się pomalowanej na niebiesko maszyny, wyglądającej jak robot-pies z filmów science-fiction, musiało przyciągnąć zainteresowanie tak mediów, jak i zwykłych ludzi.

This happened. It’s over now and nobody was hurt. People are suffering here under RAD/PACT. We still fall under ⁦@NYCHA⁩ and we matter. Nobody is listening. ⁦@NYCMayor⁩ ⁦@SDNYnews⁩ pic.twitter.com/B2fTdCUdwl

— Mel (@AucelloMelanie) April 12, 2021