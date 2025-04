Nowe zdjęcia z iPhone 17 Pro. Tej zmiany nie da się nie zauważyć

W ubiegłym tygodniu mogliśmy obejrzeć pierwsze zdjęcie makiety iPhone'a 17 Pro Max wraz z etui. Teraz temat powraca za sprawą znanego leakera o pseudonimie Majin Bu, który opublikował nowe zdjęcia i podzielił się zestawem ciekawych informacji.

iPhone 17 Pro: nareszcie większe zmiany w wyglądzie

W opublikowanych przez Majin Bu materiałach, które wyglądają na promocyjne grafiki producenta akcesoriów, uwagę przyciąga tzw. pasek kamery. Tym razem nie będzie to "kwadratowa" wyspa jak w ostatnich latach, a poziomy pasek, na którym umieszczono obiektywy aparatu. Co ciekawe, kamery zostały przesunięte na lewą stronę tylnej obudowy, natomiast lampa błyskowa oraz czujnik LiDAR zostały umiejscowione po przeciwnej stronie. To odejście od znanego od lat układu, które może zwiastować nową linię stylistyczną urządzeń Apple, którą Apple będzie ciągnęło przez najbliższych kilka lat.

Zdjęcia ujawniają również możliwe kolory nowych etui, a co za tym idzie: potencjalne warianty kolorystyczne samego iPhone'a 17 Pro. Widzimy tu odcienie "złamanej" bieli, jasnego błękitu, delikatnej zieleni, pastelowego fioletu oraz ciemnego grafitu. Co ciekawe, na większości zdjęć sam pasek kamery ma barwę białą, co może oznaczać, że Apple zachowa kolorystykę znaną z modelu 16 Pro. Kolory wyglądają ciekawie i bardzo "applowo" - myślę, że wielu potencjalnych klientów będzie zadowolona z takiej palety. Jeżeli zaś chodzi o samą wyspę - cóż, ta na pewno będzie budziła sporo kontrowersji.

Podobnych informacji napływa coraz więcej: z różnych źródeł

Warto zaznaczyć, że to nie pierwszy raz, kiedy słyszymy o zmianach w konstrukcji iPhone'a 17 Pro. Wcześniejsze przecieki, m.in. od Sonny'ego Dicksona, wskazywały już w marcu na podobne etui z wydłużonym paskiem aparatu. Nowe zdjęcia Majina Bu wyglądają jednak na bardziej profesjonalne, co sugeruje, że mogą pochodzić z rzeczywistych materiałów promocyjnych producentów akcesoriów. Już wcześniej Bu udostępnił również fotografie metalowych płyt formowanych pod iPhone’a 17 Pro Max, które prawdopodobnie wykorzystywane są do tworzenia precyzyjnie dopasowanych etui. Na tych zdjęciach również widać przesunięcie lampy błyskowej i sensora LiDAR na prawą stronę.

Oprócz zmian wizualnych, w kręgach technologicznych mówi się również o innych usprawnieniach, takich jak nowy system chłodzenia, a także możliwe zwiększenie ilości pamięci RAM. Jak zwykle jeśli chodzi o nieoficjalne informacje: warto podchodzić do nie z odrobiną rezerwy. Sam Majin Bu ma na swoim koncie wiele trafnych przecieków, ale zdarzyły mu się również wpaadki.