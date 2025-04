To urządzenie Apple czekało na odświeżenie trzy lata. Nadchodzi wielki powrót

Powoli wchodzimy w najgorętszy dla Apple okres w roku – już czerwcu gigant zaprezentuje nową odsłonę systemów napędzających urządzenia z nadgryzionym jabłkiem, a nieco poźniej – we wrześniu – światło dzienne ujrzą iPhone’y z serii 17. Jesienne premiery to jednak nie tylko nowe smartfony, ale też zaktualizowane wersje urządzeń inteligentnego domu od Apple. W tym roku na rynek ma trafić odświeżone Apple TV i choć do premiery zostało jeszcze kilka miesięcy, to już dziś wiemy o nim całkiem sporo.

Co nowego w Apple TV? Przecieki zdradzają nowości

Apple TV to jedno z ciekawszych – choć często niedocenianych – urządzeń z jabłkowego ekosystemu, szczególnie dla osób, korzystających aktywnie z dobroci Smart Home. Obecna generacja świętuje w tym roku trzy lata, więc to już dobry moment na aktualizację podzespołów.

Źródło: Depositphotos

Jak to zwykle bywa przed premierą nowych sprzętów od Apple, w sieci nie brakuje przecieków na temat specyfikacji nadchodzących produktów (większość z nich pochodzi oczywiście od Marka Gurmana). Według nich nowe Apple TV nie powinno szczególnie zmienić się wizualnie – Apple najprawdopodobniej znów skorzysta z tej samej bryły, pakując do niej czip A18. To automatycznie oznacza, że Apple TV stanie się gotowe na funkcje związane z Apple Intelligence, których nad Wisłą najpewniej nie uświadczymy w najbliższym czasie.

Kolejną nowością ma być autorski chip Wi-Fi i Bluetooth od Apple. Gruman twierdzi, że dzięki tej zmianie urządzenia inteligentnego domu będą lepiej ze sobą współpracować i szybciej synchronizować dane. Największą niespodzianką – choć najmniej prawdopodobną – ma być kamera na pokładzie, która umożliwiałaby przeprowadzanie rozmów przez FaceTime bezpośrednio na Apple TV. Wiemy, że Apple takie rozwiazanie rozważało, ale nie ma gwarancji, że pojawi się ono w nowej przystawce.

Stock image from Depositphotos