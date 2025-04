Apple dostarcza takie pierwsze w swoim rodzaju Beatsy, do koloru do wyboru!

Beats to marka znana na całym świecie. Popularne słuchawki spod znaku Dr Dre charakteryzują się szeroką gamą kolorów, które fani rozpoznają już po pierwszym rzucie oka. Tym razem tylko jeden z tych elementów powraca na tapetę. Zaskakująco, nie są to słuchawki.

Apple dostarcza takie pierwsze w swoim rodzaju Beatsy, do koloru do wyboru!

To zaskoczy każdego fana, bo jak to nowy produkt logiem Beats, ale nie będą to słuchawki? Brzmi niemożliwie, ale taka jest prawda. Zatem gdzie tym razem pojawi się charakterystyczne b? Firma rozszerza swoje portfolio o... Kable USB-C w klasycznych kolorach zanych fanom marki.

Cóż, nie jest to najbardziej emocjonujący produkt na świecie, ale pierwszy taki, jaki firma wykupiona przez Apple wydała w swojej historii. Do tej pory bowiem się to jeszcze nie wydarzyło. Dla przeciwwagi tak spowszedniałego artykułu, Beats oferuje przynajmniej fikuśne nazwy nawiązujące do prędkości. Prędkości czego? Można wybrać dowolnie czy to serce do rytmu szybkiej piosenki, prędkość ładowania czy może przesyłania danych. Są to:

Bolt Black,

Surge Stone,

Nitro Navy

i Rapid Red.

Ostatni kolor jest wszystkim fanom Beatsów bardzo dobrze znany, to ta ukochana czerwień, która czyni tę markę łatworozpoznawalną z daleka i która rzeczywiście może zwiększyć prędkość bicia serca niejednej osoby.

Równie niecodzienne jak nazwy, są długości sprzedawanych kabelków. Firma udostępnia je w dwóch wariantach, które sprawdzą się w zupełnie innych okolicznościach i chociaż w pierwszej chwili jedna z tych długości brzmi dziwnie, to po chwili nabiera trochę sensu! Są to kable dość standardowe, półtorametrowe, zaś te drugie mają zaledwie 20 centymetrów długości. Apple jednak was rozbawi wspólnym mianownikiem obydwu opcji – kosztują tyle samo, po 19 dolarów!

