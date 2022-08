GITD: 39 nowych odcinkowych pomiarów prędkości i 247 fotoradarów

39 nowych odcinkowych pomiarów prędkości

Główny Inspektorat Transportu Drogowego od kilku lat odpowiada za system CANARD, na który składają się fotoradary, rejestratory przejazdu na czerwonym świetle czy miejsca odcinkowego pomiaru prędkości. System jest całkiem rozbudowany i tylko w pierwszej połowie 2022 roku wyłapał nieco ponad pół miliona wykroczeń. Większość z nich (387 tys.) to przekroczenia prędkości zarejestrowane przez fotoradary, ale całkiem sporo kierowców (95 tys.) daje się złapać na łamaniu przepisów również na odcinkowych pomiarach prędkości. Obecnie takich odcinków zarządzanych przez GITD jest 34, a ich łączna długość to około 200 km.

Do końca 2023 roku liczba tych lokalizacji wzrośnie do 73, bo sieć odcinkowych pomiarów prędkości zostanie rozbudowana o kolejne 39 odcinków o łącznej długości 200 km. Zaskoczenia nie ma, o tej samej liście pisałem jeszcze w listopadzie zeszłego roku. Teraz została oficjalnie zatwierdzona i obecnie prowadzone są prace przygotowawcze przed montażem kamer i wpięciem do systemu CANARD. Co ciekawe aż 6 nowych odcinków monitorowania prędkości powstanie na autostradach (A1, A2 i A4), a kolejne trzy na drogach ekspresowych (S14, S7 i S11). Najwięcej nowych odcinków - 5 pojawi się na terenie województwa łódzkiego i podkarpackiego, po 4 w województwie lubuskim, mazowieckim i śląskim, 3 w województwach kujawsko-pomorskim i dolnośląskim, po 2 na Lubelszczyźnie, w Wielkopolsce, w województwie zachodniopomorskim oraz pomorskim i 1 na terenie województwa opolskiego. Poniżej pełna lista.

Województwo Miejscowość Opis lokalizacji Kat. drogi Nr drogi DOLNOŚLĄSKIE Bierzów - Przylesie Bierzów - Przylesie W 403 DOLNOŚLĄSKIE Kostomłoty - Kąty Wrocławskie Odcinek autostrady A4 K A4 DOLNOŚLĄSKIE Wrocław Al. Jana III Sobieskiego DG 105392D KUJAWSKO-POMORSKIE Rogoźno Zamek - Kłódka Rogoźno Zamek - Kłódka K 16 KUJAWSKO-POMORSKIE Węzeł Nowy Ciechocinek - MOP Kałęczynek A1 Węzeł Nowy Ciechocinek - MOP Kałęczynek K A1 KUJAWSKO-POMORSKIE Rycerzewo DW251 od 70 km 000 m do 63 km 800 m W 251 LUBELSKIE Hrubieszów wjazd do miejscowości, od 46 km 000m do 50 km 100 m W 844 LUBELSKIE Gołąb pikietaż: 107 km 900 m - 111 km 600 m W 801 LUBUSKIE Świdnica, Obwodowa - Nowogród Bobrzańskie Świdnica, Obwodowa - Nowogród Bobrzańskie, Leśna 6 K 27 LUBUSKIE Sudoł - Radomia Sudoł - Radomia K 32 LUBUSKIE Chełmsko -Przytocznia 45+200 - 48+200 (skrzyżowanie na Rokitno) K 24 LUBUSKIE Motylewo-Łupowo pikietaż: 29+350 do 37+750 W 132 ŁÓDZKIE Pomorzany / Bociany Pomorzany / Bociany K A1 ŁÓDZKIE Pabianice S14 Dobroń-Pabianice Płn.- 75 km 300 m(bramka Viatoll)do 69 km 900m K S14 ŁÓDZKIE Łódź Chocianowicka - Łaskowice P 1120E ŁÓDZKIE Bychlew / Jadwinin Bychlew 6 - Jadwinin 16a W 485 ŁÓDZKIE Mokra Prawa Mokra Prawa 2 - Mokra Prawa 189A K 70 MAŁOPOLSKIE Węzeł Balice - Węzeł Rudno Węzeł Balice - Węzeł Rudno K A4 MAŁOPOLSKIE Kęty ul. Jana III Sobieskiego 1,3 km od ul.Partyzantów do ul.Kleparz P MAZOWIECKIE Otrębusy Kanie-Otrębusy DW719 od 24 km 400 m do 25 km 800 m W 719 MAZOWIECKIE Natolin - Chrzanów Duży - Grodzisk Maz. Natolin - Chrzanów Duży - Grodzisk Maz. W 579 MAZOWIECKIE Mszczonów obwodnica miasta K 50 MAZOWIECKIE Białobrzegi obwodnica miasta K S7 OPOLSKIE Kietlice - Kilisino Kietlice - Kilisino W 416 PODKARPACKIE Nosówka ul. Dębicka odcinek 4 km P 1391 PODKARPACKIE Dukla Trakt Węgierski K 19 PODKARPACKIE Nowa Dęba Ks. Henryka Łagockiego 113 - Korczaka 16 K 9 PODKARPACKIE Gniewczyna Łańcucka - Gniewczyna Tryniecka Gniewczyna Łańcucka - Gniewczyna Tryniecka W 835 PODKARPACKIE Nisko ul. Sandomierska K 77 POMORSKIE Swarożyn A1 Peplin-Swarożyn 36 km 200 m do 26 km 000 m K A1 POMORSKIE Borowo Gdańska 2 - Turystyczna 1 W 211 ŚLĄSKIE Katowice Braci Reńców 28 W 902 ŚLĄSKIE Jankowice / Świerklany Jankowice (Nowa) - Świerklany (Plebiscytowa) W 929 ŚLĄSKIE Gliwice Al. Jana Nowaka Jeziorańskiego K 88 ŚLĄSKIE Zabrze Al. Jana Nowaka Jeziorańskiego K 88 WIELKOPOLSKIE Tarnowo Podgórne - Poznań Ławica Tarnowo Podgórne - Poznań Ławica K S11 WIELKOPOLSKIE Konin MOP Leonia / Kuny do PPO Żdżary K A2 ZACHODNIOPOMORSKIE Piecnik - Nieradz Piecnik - Nieradz K 10 ZACHODNIOPOMORSKIE Łubianka - Brynka Łubianka - Brynka W 151

Według planów na koniec 2023 roku w Polsce będziemy zatem mieli około 400 km dróg, na których 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu będzie monitorowana prędkość pojazdów.

Nowe fotoradary oraz rejestratory na przejazdach kolejowych

To jednak nie wszystko co planuje GITD. W najbliższym czasie zostaną również wymienione fotoradary, pojawi się 247 nowych urządzeń, ale w większości przypadków zastąpią one po prostu starsze modele, już obecne na drogach. Pojawi się też 30 nowych systemów rejestrujących przejazdy na czerwonym świetle, 5 urządzeń rejestrujących na przejazdach kolejowych oraz 26 fotoradarów w nowych lokalizacjach. To wszystko powinno pozytywnie wpłynąć na zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym i mniejszą liczbę wypadków.

źródło: Dziennik