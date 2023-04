Nowe soundbary i telewizory od TCL. Znamy polskie ceny

TCL to jeden z pionierów w produkcji telewizorów Mini LED na szeroką skalę. Firma w 2020 roku utworzyła w swoich strukturach specjalny Dział Rozwoju Technologii Mini LED i Optyki, czego efektem po roku prac był w 2021 roku pierwszy na świecie telewizor TCL OD Zero Mini LED o grubości 9,9 mm i 1920 strefach przyciemniania.

Nowe telewizory TCL z serii C84

W tym roku portfolio TCL wzbogaci się o nową serię telewizorów C84, wyposażonych w najnowszą generację technologii TCL Mini LED, wspieraną przez algorytmy AiPQ Processor 3.0. W sprzedaży mają się pojawić wersje w rozmiarach 55'', 65", 75" i 85", z funkcjami takimi jak Game Master Pro 2.0, HDMI 2.1, ALLM, 144Hz VRR, FreeSync Premium Pro, TCL Game bar, 240Hz Game Accelerator i najnowszym obsługiwanym formatom HDR (w tym HDR10+, Dolby Vision, Dolby Vision IQ).

Nowe telewizory TCL z serii C74 i C64

Jeśli chodzi o nowe telewizory 4K QLED SMART TV, w ramach tej serii na wiosnę pojawią się w sprzedaży dwa modwle: TCL QLED 4K TV serii C64 i serii C74.



Pierwszy z nich oferowany będzie w opcjach ekranu o przekątnych 43'', 50'', 55'', 65'', 75''i 85", z technologią QLED, 4K HDR Pro, Motion Clarity, Game Master, FreeSync oraz z obsługą najnowszych formatów HDR (w tym HDR10+, Dolby Vision). Z kolei drugi model, to ekrany o rozmiarach 55'', 65'' i 75', z obsługą technologii QLED oraz Full Array Local Dimming, do tego 4K HDR Pro i 144Hz Motion Clarity Pro, no i również coś dla graczy, czyli Game Master Pro 2.0.

Nowe soundbary TCL

Co pod telewizor? TCL udostępnia też dwa nowe soundbary Dolby Audio z serii S64, wyposażone w HDMI 1.4 z ARC, Bluetooth 5.3 oraz zasilane przez DTS Virtual:X:

S642W: 2.1-kanałowy z bezprzewodowym subwooferem o mocy 200W.

S643W: 3.1-kanałowy z bezprzewodowym subwooferem o mocy 240W.

Ceny nowych urządzeń TCL

W jakich cenach? TCL udostępnia przewidywane ceny wszystkich nowych urządzeń, a te przedstawiają się w zależności od konkretnego modelu następująco:

PRZEWIDYWANE CENY / 2023 Model Cena 43C645 2 099 PLN 50C645 2 399 PLN 55C645 2 699 PLN 65C645 3 499 PLN 75C645 5 999 PLN 85C645 8 999 PLN 55C745 3 799 PLN 65C745 4 999 PLN 75C745 8 499 PLN 55C845 5 299 PLN 65C845 6 599 PLN 75C845 10 999 PLN 98C845 29 999 PLN

Źródło: TCL Europe.