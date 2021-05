Nowa oferta telefonii komórkowej w Netii

Nowa oferta i taryfy Netia Mobile, to w zasadzie odwzorowanie obecnych abonamentów dostępnych w Plusie, ale tych bez dostępu do 5G i podwojonych paczek danych. Przynajmniej jeśli chodzi o plany Solo, czyli bez jednoczesnego korzystania z innych usług Netii.

Tomasz Dakowski, Członek Zarządu, Dyrektor Generalny Obszaru B2C Netii:

Klienci korzystający z super szybkich łączy stacjonarnych Netii oczekują bardzo szybkiej łączności również poza domem, dlatego jestem pewien, że docenią również nasze nowe, atrakcyjne taryfy z 5G. Z kolei użytkownikom, do których nie dociera dobrej jakości infrastruktura przewodowa możemy teraz zaoferować domowy dostęp bezprzewodowy o parametrach zbliżonych do sieci gigabitowej.

A więc mamy tu plany Standard i Premium za 30 i 50 zł z limitem transferu 2 GB i 12 GB w miesiącu oraz plany Super za 60 zł i VIP za 75 zł miesięcznie z limitem 30 GB i 72 GB. W obu tych najdroższych planach klienci mogą korzystać z zasięgu sieci 5G Plusa oraz dostępu do serwisu muzycznego Tidal przez cały okres umowy.

Wszystkie plany zawierają ponadto nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne oraz nielimitowane wiadomości SMS/MMS, a klienci przenoszący numer od innego operatora otrzymają bonus w postaci trzech miesięcy bez płacenia abonamentu, również dotyczy to każdego planu.

W przypadku, gdy dany klient korzysta już lub wykupi inne usługi Netii może liczyć na obniżenie abonamentu miesięcznego. W planie Standard do 20 zł miesięcznie, Premium – 25 zł, Super 5G do 35 zł i VIP 5G do 50 zł miesięcznie.

Tym samym dostęp do 5G w ofercie głosowej dla klientów Netii jest tańszy niż dla klientów Plusa. W Plusie najtańszy abonament 5G kosztuje 60 zł i zawiera wprawdzie większy pakiet danych niż w planie Super 5G – 50 GB, ale klienci Plusa, którzy korzystają już z innych usług tego operatora, mogą sobie obniżyć miesięczny abonament tylko o 10 zł w ramach programu smartDOM, czyli do 50 zł.

Oprócz oferty głosowej Netia udostępniła też dwa plany w ofercie na internet mobilny z dostępem do 5G. Tym razem jest to już odwzorowanie oferty Plusa 1:1, zarówno w cenie jak i zawartości.