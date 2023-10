Nowe produkty Apple jeszcze w październiku. Co odświeżą tym razem?

Po wielkich premierach nowych smartfonów, zegarków i akcesoriów -- Apple od lat w kilka tygodni później serwuje kolejną prezentację i nowy zestaw produktów. Najczęściej pokazuje tam odświeżone tablety i komputery. Jak wynika z nieoficjalnych informacji do których dotarł Mark Gurman, w tym roku miałoby nie rezygnować z tej tradycji -- i już za kilka tygodni firma przedstawi nowe komputery w swoim portfolio.

Kolorowy iMac doczeka się nowej wersji. Tym razem z M3 na pokładzie

Stacjonarne komputery iMac doczekały się nowego, kolorowego, wcielenia już wiele miesięcy temu -- wiosną 2021 roku. Wszystkie one napędzane są układami M1. Apple nie zaserwowało ich odświeżonej wersji z następcą pierwszego procesora Apple Silicon. Jednak tej jesieni miałoby się to zmienić.

Mark Gurman twierdzi, że Apple jeszcze w tym miesiącu ma zapowiedzieć 24-calowy iMac z układem M3. Ponadto analityk zauważa, że z informacji o dostępności na stronach Apple Store wynika, jakoby 13-, 14- oraz 16-calowe Macbooki Pro również miały się doczekać nowego wcielenia. Na każdy z tych modeli trzeba będzie zaczekać do połowy listopada.

Według Marka Gurmana, konferencja ma mieć miejsce w przyszły poniedziałek lub wtorek, tj. 30. lub 31. października. Nic jednak nie wskazuje na to, by którykolwiek z komputerów miał doczekać się zmian wizualnych -- i prawdopodobnie jedynymi nowościami w iMakach będą nowe procesory. Jeżeli zaś chodzi o Macbooki -- nawet on twierdzi że odświeżenie ich drugi raz w ciągu roku wydaje się być dość dziwne, ale nie niemożliwe. Jeżeli jednak wypatrujecie większych iMaków -- na te jeszcze chwilę poczekamy. Prawdopodobnie nie pojawią się one wcześniej niż pod koniec przyszłego roku, a może nawet i nie wcześniej niż w 2025.