Słuchawki Apple w 2023 roku – co oferują poszczególne modele?

Słuchawki Apple — przegląd oferty

W dzisiejszym zestawieniu zajmiemy się 4 różnymi modelami słuchawek Apple: AirPods 3. generacji, AirPods 2. generacji, AirPods Pro 2. generacji oraz Apple AirPods Max. Każdy z tych modeli oferuje coś innego. Uwagę zwracają również znaczące różnice cenowe. Który warto wybrać? Mamy nadzieję, że poniższy artykuł choć trochę pomoże podjąć odpowiednią decyzję.

Apple AirPods (2. generacji)

Choć druga generacja słuchawek Apple AirPods ma już 4 lata na karku, wciąż ma ona swoich fanów, zwłaszcza dla użytkowników iPhone'ów. Zachowują one charakterystyczny design i styl kojarzony Apple i można je kupić już za ok. 599 zł. Wśród najważniejszych atutów AirPods 2 można wymienić szybkie parowanie, które sprawia, że po wyjęciu ich z etui są od razu gotowe do użycia. Wykorzystują także chip H1 od Apple, co przekłada się na świetną łączność z iPhonem. Dźwięk oferowany przez AirPods 2 jest żywy i dynamiczny. Będą wystarczające do codziennego słuchania muzyki lub podcastów. Choć jakość audio jest zadowalająca, na pewno nie jest to model stworzony dla audiofilów. 2 generacja AirPodsów to również wsparcie dla ładowania bezprzewodowego. Etui jest kompatybilne z technologią Qi. To wygodna opcja, szczególnie jeśli nie chcesz używać kabla Lightning.

Apple AirPods (3. generacji)

Trzecia generacja słuchawek Apple AirPods debiutowała w 2021 roku, ale nie zdobyła chyba tak dużej popularności jak model z 2019 roku. Wiele osób wciąż wybiera dziś tańszy wariant "2nd. generation", bo za trójkę musimy dziś zapłacić ok. 949 zł. Zmian w porównaniu do poprzednika nie ma znowu tak wiele. Nowy design etui sprawia, że są one bardziej kompaktowe i wygodniejsze. Są nieco krótsze i oferują większą ergonomię, gdy mamy je w uszach. Niestety, Apple nadal nie pomyślało o tym, żeby w zestawie pojawiły się silikonowe nakładki znane z modeli Pro. Poprawiono natomiast jakość audio i dodano rozwiązanie "spatial audio", gdzie dźwięk podąża za ruchami naszej głowy. Jest też wydajniejszy akumulator – pozwala na 6 godzin słuchania muzyki na jednym ładowaniu. Jedno ładowanie etui zapewni w sumie 30 godzin działania.

Apple AirPods Pro (2. generacji)

Apple wycofało już z oficjalnej sprzedaży słuchawki AirPods Pro 1. generacji, więc do zestawienia wybraliśmy te, które reprezentują 2. generację. Mamy tu świetne połączenie dobrej jakości dźwięku i udoskonalone algorytmy aktywnej redukcji hałasu. AirPods Pro 2 oferują jeszcze więcej niż poprzednik, dzięki nowym głośnikom i wzmacniaczom. Redukcja hałasu jest naprawdę imponująca i pozwala wyeliminować niemal wszystkie dźwięki z otoczenia. Znaczący upgrade przeszedł również akumulator. Wyniki są takie jak w przypadku AirPods 3. generacji. Etui doczekało się także odporności na deszcz i pot (norma IPX4). Wyposażono je również w głośniczek, który pozwala odnaleźć "pudełeczko" za pomocą iPhona i wysłanego sygnału dźwiękowego. Cena słuchawek to ok. 1149 zł w wariancie ze złączem Lightning i ok. 1299 zł z portem USB-C.

Apple AirPods Max

Apple AirPods Max to najdroższe słuchawki w ofercie marki. Przyjdzie nam za nie zapłacić ok. 2699 zł. Mamy więc do czynienia z produktem premium, który z pewnością zadowoli fanów zamkniętych konstrukcji i designerskiego sprzętu. Mam jednak wrażenie, że audiofile z powodzeniem znajdą znacznie lepsze słuchawki w tej półce cenowej. Przyjmijmy jednak, że rozmawiamy o zwykłych śmiertelnikach, którzy chcą zafundować sobie topowe słuchawki Apple. Jakość dźwięku naprawdę robi wrażenie – w filmach, grach i podczas słuchania muzyki. Słuchawki zapewniają także wrażenia dźwięku przestrzennego. Wspierają też technologię śledzenia ruchów głowy. Design i wykonanie AirPods Max również pozostawiają mało miejsca na narzekań. Słuchawki są solidne, a ergonomiczne nauszniki zapewniają wielogodzinny komfort noszenia. Przyjemnym akcentem jest również "digital crown", pokrętło znane z Apple Watch, które umożliwia precyzyjne dostosowanie głośności i zarządzanie odtwarzaniem muzyki.

